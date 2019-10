'Jetro Willems kan in zomer van 2020 voor 11,5 miljoen euro transfereren'

Het bedrag waarvoor Newcastle United zich volgend jaar definitief kan versterken met Jetro Willems is bekend, zo meldt BILD zaterdagavond.

Het was al bekend dat the Magpies een optie tot koop hadden op de huurling van en volgens de boulevardkrant gaat het om een afkoopsom van omgerekend 11,5 miljoen euro.

In totaal kan Eintracht een winst van 5,5 miljoen euro maken op Willems. In 2017 betaalde de club uit de 7 miljoen euro aan voor de linksback. Hij kwam sindsdien tot 46 competitieduels voor Eintracht en werd afgelopen zomer gestald bij Newcastle. De Premier League-club betaalde een huursom van 1 miljoen euro en daar zou dus 11,5 miljoen euro bovenop kunnen komen.

Het is nog de vraag of Newcastle gebruik gaat maken van de optie tot koop in het huurcontract. Men staat na acht wedstrijden op de zestiende plek in de Premier League. Bij degradatie lijkt het uitgesloten dat Willems definitief in Newcastle upon Tyne blijft voetballen. Als de club verwikkeld raakt in een strijd tegen degradatie, zal de beslissing over Willems vermoedelijk ook pas laat worden genomen.

De 22-voudig international van Oranje kwam dit seizoen 5 keer in actie voor Newcastle in de Premier League en maakte een prachtig doelpunt tijdens de 3-1 nederlaag tegen op 14 september.

In het laatste duel voor de interlandperiode, thuis tegen (1-0 zege), stond hij negentig minuten op het veld. Willems heeft bij Eintracht een contract tot medio 2021.