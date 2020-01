Jetro Willems gaat viraal met emotionele reactie op Twitter

Jetro Willems heeft maandagavond op sociale media gereageerd op zijn zware knieblessure die hij afgelopen zaterdag opliep.

De Nederlandse linksback van ging per brancard van het veld en uit onderzoek is gebleken dat hij zijn voorste kruisband in zijn knie heeft afgescheurd. Willems is naar verwachting zes tot negen maanden uitgeschakeld.

"De tranen staan in mijn ogen terwijl ik dit schrijf", begint Willems zijn boodschap op Twitter, die in korte tijd honderden keren werd geretweet en duizenden likes kreeg. "Ik bid voor iedere wedstrijd en vraag God om iedereen de wedstrijd gezond te laten eindigen, of we nou winnen of niet."

"Zoals je misschien al hebt gehoord, was de wedstrijd tegen mijn laatste van dit seizoen. Ik had op alle fronten een ongelofelijk, prachtig, leuk en goed halfjaar en ik wil iedereen bedanken die daar bij betrokken was."

Willems kwam aan het begin van het seizoen op huurbasis over van . Waar hij bij de Duitse club een bijrol had, groeide hij bij the Magpies uit tot vaste waarde.

"Het was fantastisch om voor NUFC te spelen! Ik zal sterker terugkeren!", vervolgt de 22-voudig Oranje-international, die ook eventuele EK-deelname in rook ziet opgaan.

"Ik geloof in het plan dat ik samen met God heb gemaakt en het pad dat wij hebben gekozen. Ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit niet mijn laatste wedstrijd voor Newcastle United was."

Manager Steve Bruce liet zaterdag na de 1-0 overwinning op Chelsea al weten dat hij vreesde voor een ernstige blessure voor Willems. "We vrezen dat het zijn kruisband is. We hebben pech."

"Het is een grote klap voor ons", zei de trainer eerder in gesprek met Sky Sports. Het is niet de eerste ernstige knieblessure voor Willems. Zo stond hij de gehele eerste seizoenshelft van 2015/16 aan de kant door een kwetsuur aan de knie, toen nog als speler van .