Jeroen Zoet ontkent vormcrisis: "Dat is overdreven, maar ik moet beter"

De teleurstelling bij de PSV-spelers was na afloop van de uitschakeling in de voorronde van de Champions League tegen FC Basel (2-1) groot.

Doelman Jeroen Zoet steekt de hand voor een deel in eigen boezem, maar vindt niet dat hij in een vormcrisis zit. "Dat is overdreven. Feit is wel dat ik beter moet, daar doe ik ook alles aan", aldus de goalie voor de camera van Voetbal International .

kwam in Zwitserland vroeg op achterstand, nadat Eray Cömert de bal uit een indirecte vrije trap snoeihard raak schoot. Zoet zat met zijn vingertoppen aan de bal, maar leek meer uit te kunnen richten.

De keeper rekent de tegengoal zichzelf aan. "De goals gaan er te makkelijk in, dat moet anders", zegt de Oranje-international.

Zoet vindt het lastig om de vinger op de zere plek te leggen. "We speelden ons spel en creëerden ook kansen, maar het was niet genoeg. Het is lastig om aan te geven waar dat nu precies aan ligt. Toen we achterkwamen had ik nog steeds het vertrouwen dat we door konden gaan, maar hij viel niet goed.:

"Dit is een aardige klap, die moeten we met z'n allen verwerken", besluit de 28-jarige doelman.