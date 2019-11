Jenas: "Trainersbaan bij Arsenal voor niemand nu aantrekkelijk"

Jermaine Jenas verwacht niet dat Mauricio Pochettino de nieuwe manager van Arsenal wordt.

De Argentijn, die onlangs werd ontslagen bij , is één van de namen die gelinkt wordt aan de grote Londense rivaal. zoekt een vervanger voor Unai Emery, die vrijdag werd ontslagen. Totdat die opvolger is gevonden, neemt assistent Freddie Ljungberg tijdelijk de honneurs waar.

Jermaine Jenas, tussen 2005 en 2013 speler van de Spurs, denkt dat Pochettino niet voor The Gunners zou kiezen. "Arsenal is een hele grote club en Mauricio zou er een hoog salaris kunnen verdienen, maar als ik mezelf in hem verplaats, denk ik dat hij op een hogere functie wacht", sprak Jenas tegen BT Sport.

"Wat hij bij Tottenham heeft gepresteerd, plaatst hem in een andere rangorde. Als ik hem was, zou ik even zes maanden rust nemen na al die jaren bij de Spurs. Aan het einde van dit seizoen is er een goede kans dat , en hem bellen."

"Ik weet dat hij eens heeft gezegd dat geen optie is vanwege zijn verleden bij , maar er zijn genoeg grote clubs waar hij naartoe kan", aldus de Engelse analist. "De baan bij Arsenal is op dit moment eigenlijk voor niemand aantrekkelijk."

Interim-manager Ljungberg zit zondag voor het eerst als eindverantwoordelijke op de bank tegen Norwich City (uit). Arsenal hoopt dan een einde te maken aan een reeks van vijf competitieduels zonder zege. De Londenaren pakten op 6 oktober voor het laatst drie punten, thuis tegen (1-0).