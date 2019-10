Jean-Paul van Gastel neemt afscheid na 'emotionele rollercoaster'

Jean-Paul van Gastel vertrekt bij het eerste van Feyenoord, zo heeft de club inmiddels bevestigd.

Dick Advocaat gaat zijn intrede doen bij de Rotterdamse club als vervanger van Jaap Stam en het verhaal ging al dat de assistenten bij moesten wijken. Van Gastel neemt op Twitter afscheid van Feyenoord.

"Na de emotionele rollercoaster van vandaag en afgelopen dagen wil ik graag iedereen bedanken voor de hartverwarmende reacties! Verder wens ik de spelers, supporters en de nieuwe staf veel succes en wijsheid!", aldus de oud-middenvelder.

Van Gastel vertrekt dus bij Feyenoord, de club die hij als speler en als coach diende. Diverse media, waaronder het Algemeen Dagblad en Voetbal International, hadden al gemeld dat de komst van Advocaat het einde van Van Gastel, Landzaat en Makaay als assistenten bij het eerste elftal zou betekenen.

Advocaat neemt zijn vaste rechterhand Cor Pot mee en heeft ook een plek voor clubicoon John de Wolf ingeruimd in zijn nieuwe staf. Van Gastel, Landzaat en Makaay vertrekken definitief bij Feyenoord. Said Bakkati, die op voorspraak van Stam naar De Kuip was gekomen, mag blijven.

Laatstgenoemde zou goed binnen de spelersgroep liggen. Eerder werd echter al wel duidelijk dat hij zich het liefst solidair op wil stellen aan Stam. Desalniettemin blijft Bakkati aan, nu als assistent van Advocaat.