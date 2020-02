Jean-Paul de Jong per direct op straat gezet na dramatische reeks

Roda JC Kerkrade heeft trainer Jean-Paul de Jong op non-actief gesteld, zo maakt de Limburgse club via de officiële kanalen bekend.

In het communiqué valt te lezen dat de 'tegenvallende resultaten van de afgelopen maanden' een doorslaggevende rol hebben in gespeeld in het besluit om afscheid te nemen van de 49-jarige oefenmeester.

De Jong stond pas sinds afgelopen zomer aan het roer in Kerkrade. Na 24 wedstrijden bezet Roda de zeventiende plaats in de , met 19 punten.

De Limburgers zijn bezig aan een dramatische reeks, want op 25 oktober 2019 werd er tegen (4-2) voor het laatst gewonnen. De twaalf competitiewedstrijden die daarop volgden, eindigden allemaal niet in een overwinning.

