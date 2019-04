"Je moet zeven keer winnen, ik zie Ajax geen punten meer verspelen"

Willy van de Kerkhof vreest dat het nog een aantal spannende weken gaan worden voor PSV, dat nog maar twee punten boven Ajax staat.

De Brabanders leken zondagmiddag tijdens de topper tegen op rozen te zitten toen Noussair Mazraoui een rode kaart kreeg en meteen daarna 1-1 maakte. De koploper van de slaagde er echter niet in om ook een voorsprong te pakken in de Johan Cruijff ArenA en moest uiteindelijk zelfs genoegen nemen met een 3-1 nederlaag.



"Vanaf nu moet je iedere wedstrijd honderd procent geven. Om kampioen te worden, moet je nog zeven keer winnen. Dat is de enige methode. Ik zie Ajax namelijk geen punten meer verspelen. Zij hebben niet zo'n zwaar programma", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. PSV speelt donderdag zijn volgende wedstrijd tegen en kan als nummer twee aan dat duel beginnen, daar Ajax een dag eerder al in actie komt tegen .



Aad de Mos is er echter niet van overtuigd dat Ajax in de resterende zeven wedstrijden de volle punten gaat pakken: "Ajax kan ook uit tegen een ploeg als punten verspelen. Net zo goed als PSV dat kan bij en . Voorlopig staat PSV er nog het beste voor. Ook vanwege alle beslommeringen die Ajax nog heeft. Zij krijgen straks ook nog te maken met blessures en transferperikelen. Het is niet zo makkelijk om dit elftal in balans te houden."



De twee zijn het er ook niet helemaal over eens welke van de twee ploegen nou de meeste druk ervaart. Volgens Van de Kerkhof ligt de druk bij zijn voormalige werkgever: "Dat moet ook. Als PSV geen kampioen wordt hebben ze een verloren seizoen en gaat Ajax met alle eer aan de haal. Zij spelen nog op drie fronten. Dat geeft een positieve uitstraling aan de hele club." De Mos is het hier echter niet mee eens en hij stelt dat de druk juist in Amsterdam ligt: "Zij moeten kampioen worden, hoe ver ze ook komen in de . Het kampioenschap is het belangrijkste. Anders zitten ze straks vijf jaar zonder titel."