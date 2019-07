"Je moet PSV ook helpen, het gaat wel om vijftien à twintig miljoen"

PSV treedt dinsdagavond aan tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League.

De return in Zwitserland is over precies een week. Tussendoor staat de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen op het programma. Valentijn Driessen snapt er echter niets van dat de KNVB deze wedstrijd voor zaterdag heeft gepland en de chef sport van De Telegraaf vindt dan ook dat de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA had moeten boycotten.

Driessen zet zijn mening dinsdagmiddag kracht bij. "Omdat deze wedstrijd veel te vroeg komt. En hij is precies gepland tussen de eerste wedstrijd in de voor PSV in de voorronde en de tweede wedstrijd. Dan heeft PSV heel weinig tijd en heel weinig ruimte om die wedstrijd te spelen. We hebben vorig jaar gezien dat de KNVB alles in het werk heeft gesteld om Ajax te helpen in de slotfase van het seizoen met de Champions League."



"Je moet PSV nu ook helpen omdat ze nu de Champions League kunnen halen in de voorronde, hoewel ze ook uitgeschakeld kunnen worden", vervolgt Driessen zijn relaas. "Maar het gaat wel om tussen de vijftien tot twintig miljoen euro voor PSV met wedstrijden in de groepsfase. Het is natuurlijk doodzonde als PSV dat misloopt omdat ze ook om de Johan Cruijff Schaal moeten spelen."



Driessen legt de schuld overigens niet alleen bij de KNVB. "Er is een technisch platform, daar zitten clubs en trainers in en ook de KNVB en daar is niet over gesproken dit jaar. Daar zou eigenlijk zo snel mogelijk over gesproken moeten worden, al is dat nu al te laat. PSV heeft al wel een dag respijt gekregen, met de wedstrijd van zondag naar zaterdag. Er had ook veel meer overleg moeten zijn tussen de KNVB en PSV om dit te veranderen. Er staat nogal wat op het spel voor PSV."