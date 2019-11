"Je moet er niet aan denken dat Ihattaren een plaats had naast Ziyech bij Ajax"

Mohamed Ihattaren maakte zondag duidelijk dat hij kiest voor een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal.

Waar Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui kozen voor een carrière bij Marokko, stelde de middenvelder van dat hij voor Oranje wilde voetballen. Valentijn Driessen is blij dat Nederland dit keer wél aan het langste eind trekt.

De journalist geeft op de site van De Telegraaf aan dat de onderkenning en/of miskenning van talent de oorzaak is dat Ronald Koeman niet kan beschikken over Ziyech en Mazraoui. "Ziyech stond op het punt voor Oranje te kiezen mede vanwege de mooie interlandcarrière van Ibrahim Afellay en de manier waarop toenmalig bondscoach Guus Hiddink Ziyech indertijd bespeelde toen hij hem voor het eerst opriep."

"Een blessure voorkwam zijn debuut en daarna toonden Danny Blind en Marco van Basten veel te weinig inlevingsvermogen om Ziyech te behouden voor Oranje en keerden zij zich juist zodanig van hem af dat hij zo de armen van Marokko werd ingejaagd", aldus Driessen, die stelt dat Mazraoui, net als Sergino Dest, 'volledig' over het hoofd is gezien door de KNVB.

"Als Nederlandse voetballiefhebber moet je er met het oog op Ihattarens keuze voor Oranje trouwens niet aan denken dat hij niet dagelijks naast Afellay in de kleedkamer van PSV had gezeten, maar een plaatsje had aan de zijde van Ziyech bij ", aldus Driessen.

"Ongetwijfeld vindt Ziyech het doodzonde dat hij in het nationale elftal van Marokko nooit met Ihattaren aan zijn zijde zal spelen."