"Je merkt dat FC Twente te groot is voor deze competitie"

Ted van Leeuwen heeft er vertrouwen in dat FC Twente dit seizoen promoveert naar de Eredivisie.

De technisch directeur vindt de club qua statuur te groot voor de Keuken Kampioen Divisie. "Ik hoop het niet alleen, maar ik reken erop dat we promoveren: links- of rechtsom, dat moet gewoon", vertelt Van Leeuwen zaterdag aan TC Tubantia.



Halverwege de competitie staat Twente op de vierde plek, met twee punten achterstand op koploper FC Den Bosch. Het liefst willen de Enschedeërs als kampioen direct terugkeren op het hoogste niveau, maar anders zal het via de play-offs moeten gebeuren. Volgens Van Leeuwen beschikt de club over het spelersmateriaal om daarvoor te zorgen. Hij wil niet meegaan met de stemmen van 'mensen uit de regio', die stellen dat Twente twee jaar zou hebben om de weg omhoog weer te vinden.



"Nu we een half seizoen onderweg zijn, merk je gewoon dat deze club te groot is voor de eerste divisie. Het is heel Nederlands om de verwachtingen te temperen, maar dat is in onze situatie niet reëel", oordeelt Van Leeuwen. "Deze uitspraken hebben niks met een gebrek aan nederigheid te maken, want we zijn als club nog steeds nederig na alles wat ons is overkomen." Aanvoerder Wout Brama voegt eraan toe te verwachten dat Twente tot het eind van het seizoen zal meedoen om promotie.



"Maar eerlijk gezegd is het meer hoop dan verwachting", erkent Brama vervolgens. "Het mooiste zou natuurlijk het kampioenschap zijn, maar dat zal lastig worden. De eerste seizoenshelft heeft laten zien dat het in de Keuken Kampioen Divisie van dag tot dag kan verschillen." Volgens Brama zijn de bovenste vier ploegen, te weten Den Bosch, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam en Twente, aan elkaar gewaagd. "De uitdaging die er ligt is mooi, maar het wordt enorm pittig."