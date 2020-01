"Je kunt Reinier niet voor 30 miljoen verkopen!" - Real Madrid's nieuwste koopje uit Brazilië kan 'de nieuwe Kaká' worden

De aanvallende middenvelder is pas zeventien, maar hij speelde al een belangrijke rol in het sensationele seizoen van Flamengo in 2019.

In de laatste drie jaar is Brazilië de favoriete bestemming van geworden wat betreft het werven van de beste jonge talenten ter wereld.

Los Blancos waren er vroeg bij om Vinícius Júnior en Rodrygo vast te leggen. Beide jeugdspelers ondertekenden slechts enkele dagen na hun achttiende verjaardag hun contract.

Nu lijkt Real opnieuw toe te slaan en keert men terug bij om een mogelijke deal van 35 miljoen euro te voltooien voor Reinier, een 17-jarige spelmaker die nu al wordt vergeleken met niemand minder dan Kaká.

Flamengo kijkt terug op een geweldig kalenderjaar. Geïnspireerd door de komst van trainer Jorge Jesus, halverwege het jaar, kroonde de club uit Rio de Janeiro zich tot staatskampioen, landskampioen en winnaar van de Copa Libertadores. Een bijna unieke prestatie die geen enkele Braziliaanse club herhaalde na het van Pelé.

De ploeg voegde zelfs bijna de wereldtitel toe aan de erelijst. moest vorige maand ver gaan in de finale van het WK voor clubteams, toen de Brazilianen in de verlenging met lege handen bleven.

Zulke successen hebben wel onvermijdelijke gevolgen. In het geval van Flamengo een speelschema waar men zelfs in Liverpool van onder de indruk zou zijn geweest.

De mannen van Jesus speelden in 2019 maar liefst 74 wedstrijden, gemiddeld meer dan één duel per vijf dagen. Een dergelijke werklast zou onmogelijk zijn geweest zonder de opkomst van jonge talenten, zoals Reinier, die de last van de basisspelers enigszins konden verlichten.

Reinier werd vrijwel meteen in het eerste elftal voor de leeuwen gegooid nadat Jesus in Rio arriveerde. Zijn debuut kwam in de achtste finales van de Copa Libertadores, toen hij bij een 2-2 tussenstand in de zinderende return tegen Emelec mocht invallen voor Gabriel Barbosa.

Flamengo trok in Maracanã uiteindelijk via een strafschoppenserie aan het langste eind en won uiteindelijk de Copa dankzij twee late goals van Gabigol in de spectaculaire finale tegen .

De bijdrage van Reinier bleef echter beperkt. Jesus gaf de voorkeur aan Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta en de fantastische Bruno Henrique om het elftal tijdens dit Zuid-Amerikaanse avontuur van creativiteit te voorzien.

Binnen de Braziliaanse grenzen kreeg de tiener wel de kans om uit te blinken. In veertien duels in de in de tweede helft van 2019, waarvan acht als basisspeler, was de middenvelder goed voor zes doelpunten en twee assists.

Reinier heeft nog nooit een wedstrijd met Flamengo verloren. Veertien duels leverden een overwinning op en slechts één keer werd het een gelijkspel. Ondertussen verdiende hij een uitnodiging voor Brazilië Onder-23, dat zich deze maand probeert te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokyo.

Het is dan ook niet zo gek dat Jesus woedend is over het aanstaande vertrek van zijn protegé.

"Je kunt Reinier niet voor dertig miljoen euro verkopen! Flamengo weet nog steeds niet hoe spelers op waarde moeten worden geschat", klaagde de Portugees in een interview met CMTV, nadat hij hoorde van de overeenkomst met Real Madrid.

"Ik heb drie spelers laten doorbreken bij Flamengo, van zeventien, achttien en negentien jaar. Ze hebben een aantal basisplaatsen gekregen en nu wordt de 17-jarige speler voor enkele miljoenen verkocht aan één van de grootste clubs van Europa."

Jesus' tirade is begrijpelijk. Reinier lijkt qua speelstijl - lang, rechtopstaand en met een geweldige techniek - duidelijk op -legende Kaká en een huidige speler in San Siro, Lucas Paqueta.

Het supertalent is méér dan alleen een gemiddelde spelmaker. Hij startte zijn carrière als defensieve middenvelder en hij is de benodigdheden voor die rol niet vergeten, aangezien hij nog steeds regelmatig meeverdedigt om op eigen helft de bal te veroveren.

Teamgenoot Filipe Luís denkt dat Reinier zelfs nog beter kan worden dan Kaká.

"Ik herinner me Kaká als iemand die altijd met zijn hoofd omhoog speelde, en hij was dodelijk in het strafschopgebied", sprak de vleugelverdediger tegen Marca. "Reinier heeft met zijn rug naar het doel nog meer kwaliteiten dan Kaká. De tijd zal uitwijzen of hij wel of niet zoals Kaká is."

"Wat mij verbaast, is dat hij al op zijn zeventiende altijd de juiste optie kiest. Wanneer hij de bal moet passen, doet hij dat ook. Hij speelt met zijn hoofd omhoog."

"Hij is echt een geweldige aanwinst, dus ik feliciteer Real Madrid. Hij is er nog niet voor 100 procent klaar voor, maar hij is pas zeventien en heeft potentie en een mooie toekomst voor zich."

Reinier blijft zelf ondertussen zeer nuchter. Toen hij zondag werd gevraagd naar zijn mogelijke verhuizing naar Spanje, antwoordde hij: "We wachten af en zien wel wat er gebeurt."

Het is echter al wel duidelijk dat Real en Flamengo de transfer gaan aankondigen op 19 januari, de dag waarop Reinier achttien wordt. De verwachting is dat de jongeling het seizoen afmaakt bij Castilla, al zei coach Raúl nog van niets te weten.

Alle transfers van deze aard brengen een ingecalculeerd risico met zich mee. Net als Vinícius en Rodrygo komt Reinier naar Madrid met maar weinig ervaring als eerste elftalspeler in de benen. Zijn twee landgenoten hebben op hun kans moeten wachten en lieten tot nu toe slechts sporadisch hun talent zien.

Maar de tijd is in hun voordeel. Ook Reinier zal geen haast hebben als hij binnenkort naar de Spaanse hoofdstad komt.

Met het talent dat hij heeft en de kans om deze maand belangrijk te zijn voor Brazilië, heeft het toptalent alle mogelijkheden om te slagen en dichterbij zijn doelstelling te komen: het evenaren van Kaká en uitgroeien tot een absolute ster.