"Je kunt niks winnen met kinderen" - Alan Hansen's bekende quote over Man United en het vervolg

De voormalige ster van Liverpool deed de uitspraak in 1995 in Match of the Day en dat bleef hem nog lang achtervolgen.

Het is voor Premier League-fans moeilijk om terug te denken aan de tijd voordat een kwart eeuw geleden onder leiding van Sir Alex Ferguson uitgroeide tot de beste club van Engeland.

De Schot, die tussen 1986 en 2013 de manager was op Old Trafford, leidde United in het eerste Premier League-seizoen (1992/93) naar z'n eerste kampioenschap in bijna dertig jaar. Een jaar later pakte zijn elftal opnieuw de titel.

In 1995 moesten The Red Devils de trofee aan Blackburn Rovers laten, maar Ferguson's elftal kwam vervolgens sterk terug. Met een nieuwe generatie talenten, zoals David Beckham, Gary Neville, Nicky Butt en Paul Scholes.

Maar niet iedereen was ervan overtuigd dat United dat jaar succes zou gaan hebben.

Wie zei "Je kunt niks winnen met kinderen?"

Die uitspraak was van Alan Hansen, oud-speler van , tijdens een uitzending van Match of the Day in augustus 1995.

Hansen, een levende legende op Anfield vanwege zijn acht landstitels, twee FA Cups en drie Europacups I met de club, deed zijn analyse nadat United op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen van Aston Villa verloor.

Ian Taylor, Mark Draper en Dwight Yorke waren voor rust al trefzeker, waardoor The Villans een comfortabele voorsprong pakten. De tegentreffer van invaller Beckham na rust was er slechts eentje voor de statistieken.

Tijdens het bekende voetbalprogramma van de BBC, later die dag, vroeg presentator Des Lynam aan Hansen een beoordeling van United. De oud-prof plaatste grote vraagtekens bij het beleid van de club.

Het gesprek

LYNAM: United was nauwelijks herkenbaar in vergelijking met het team dat we de afgelopen seizoenen hebben gezien. Wat is er volgens jou aan de hand?

HANSEN: Ik denk dat ze wat problemen hebben, al zou ik niet zeggen dat het grote problemen zijn. Er zijn natuurlijk drie spelers vertrokken. De truc is altijd om te kopen als je een sterke ploeg hebt, dus hij moet nieuwe spelers kopen. Je kunt niks winnen met kinderen. Als je de opstelling van United ziet en Aston Villa krijgt 'm voor de aftrap te zien, dan krijgen zij daarvan een boost. En dat zal iedere keer gebeuren als hij de kids opstelt. Hij moet spelers kopen, simpel zat.

LYNAM: Maar dat is ook gebeurd, zoals Alex Ferguson al aangaf. Ze hebben topspelers binnengehaald, ze hebben Cole en Giggs en Cantona -

HANSEN: - en Cantona en Steve Bruce. Dat is niet genoeg. De truc bij het winnen van de landstitel is om in de breedte sterk te zijn. Dat zijn ze gewoon niet.

Wat heeft Man Utd gewonnen met die 'kids'?

Manchester United begon na de nederlaag bij Aston Villa aan een ongeslagen reeks die tot 4 november, toen op Highbury net te sterk was. In het nieuwe kalenderjaar verloor United maar twee competitieduels en won het team van Ferguson de titelstrijd van .

United had zelfs de dubbel voor het grijpen, want men haalde ook de finale van de . Daarin trok Hansen's geliefde Liverpool echter met 1-0 aan het langste eind.

Ferguson werd uitgeroepen tot Premier League Manager of the Year, terwijl rechtsback Gary Neville in het PFA Team of the Year terechtkwam.

Als Ferguson tijdens het seizoen zijn elftal moest motiveren, haalde hij vaak de beroemde woorden van Hansen er weer bij. De kern van zijn jonge ploeg zou drie jaar later een sleutelrol spelen bij het winnen van de treble.

Hoe reageert Hansen nu op zijn uitlatingen van toen?

Zijn veelbesproken uitlatingen bleven Hansen voor de rest van zijn carrière als analist achtervolgen. In een interview met The Telegraph kwam het in 2013 weer eens ter sprake.

"Die quote heeft me groot gemaakt, simpelweg omdat ik er compleet naast zat!" aldus de Schot. "De clubshop van United printte het citaat op t-shirts en ze hebben mij er ook een paar gestuurd, dat was geweldig."

"Maar ondanks dat ik het helemaal fout had, zou je dat nog steeds kunnen zeggen als United dat jaar niet de dubbel had veroverd."

"Want zelfs na dat seizoen, toen Ferguson vijf of zes geweldige talenten liet doorbreken, koos hij altijd voor ervaring."

"En vergeet niet dat de ruggengraat van het elftal bestond uit Peter Schmeichel, Steve Bruce, Gary Pallister en Eric Cantona."

"Die ploeg was een geweldig voorbeeld van hoe je een uitstekende as neerzet en de rest eromheen invult."

"De kids waren fantastisch, maar dat gold ook voor de keeper, de centrumverdedigers en de centrumspits."