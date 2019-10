"Je kunt mij niet vertellen dat Özil niet goed genoeg is voor dit Arsenal"

Mesut Özil had woensdagavond tegen Liverpool voor het eerst in lange tijd weer een basisplaats bij Arsenal.

Als het aan Jamie Carragher ligt wordt dat een gewoonte bij the Gunners . De oud-verdediger van , tegenwoordig als analist verbonden aan Sky Sports , is van mening dat Özil een basisplaats hoort te krijgen van -manager Unai Emery, al is hij niet de grootste bewonderaar van de Duitse spelmaker.

"Je kunt mij niet vertellen dat hij niet goed genoeg is voor het huidige Arsenal", zo luidt het oordeel van Carragher. "Özil was echt bepalend tegen Liverpool, zijn rol in twee doelpunten van Arsenal was echt geweldig. Daarnaast liet hij ouderwets zijn klasse en kalmte zien." Özil werd voortijdig naar de kant gehaald door Emery, waarna Arsenal in blessuretijd alsnog de zege weggaf (5-5). Liverpool bereikte de kwartfinale van de EFL Cup door de strafschoppen beter te nemen (5-4).

"Ik zei voor de wedstrijd al dat Özil de wedstrijd voor Arsenal zou moeten dragen, want hij is een wereldkampioen die het opneemt tegen jongere spelers", verwijst Carragher naar het jonge elftal dat Jürgen Klopp het veld instuurde op Anfield. De mandekker van weleer is niet onder de indruk van Arsenal, ondanks de vijf doelpunten tegen de koploper in de Premier League. "Het probleem met Özil is of hij in staat is om dit elftal naar succes in de Premier League of te leiden. Ze vechten momenteel echter om een plaats in de top vier, dus hoort hij zeker een basisplaats te hebben."

Volgens Carragher, die bij Arsenal iedereen ondermaats ziet presteren, moet Özil niet alleen maar in de topwedstrijden van Arsenal worden ingezet. "Vergeet dat maar, stel hem op tegen ploegen als , dat zondag tegen Arsenal wist terug te komen van een 2-0 achterstand (2-2 eindstand, red.). Zorg er dan voor dat je een voorsprong over de streep trekt."

"Ik denk dat de aanvallers van Arsenal heel graag met Özil in hun rug spelen."