"Je kan bijna niet meer om hem heen bij Ajax, ik denk dat David Neres wijkt"

Quincy Promes kende na zijn overstap van Sevilla naar Ajax een aantal lastige eerste weken in Amsterdamse dienst.

De Oranje-international kreeg na de blessure van Donny van de Beek echter een basisplaats toebedeeld en hij beschaamde het vertrouwen van trainer Erik ten Hag vervolgens niet.

Bij Studio Voetbal wordt verwacht dat de veelzijdige aanvaller zijn plek bij de eerste elf zal behouden. "Een raar fenomeen die Promes. Je kan haast niet meer om hem heen. Ik denk dat Neres wijkt", steekt Kees Jansma van wal in het programma.

De journalist krijgt bijval van Pierre van Hooijdonk, die verwacht dat de Braziliaan woensdag tegen in de het kind van de rekening zal worden:

"Ik denk ook dat Neres op de bank zit. Dat is al vaker een heel makkelijk slachtoffer geweest. Tegen haalde Ten Hag hem er ook af", besluit de oud-aanvaller.

Theo Janssen vindt dat Promes momenteel in een betere vorm steekt dan Neres "Vorig jaar had je ook niet zo'n goede vervanger als dat je nu hebt met Promes. Hij heeft snelheid en diepgang. Neres had dat vorig jaar als een van de weinigen bij ."

Wat de zaken extra lastig maakt voor Neres, is dat Donny van de Beek inmiddels zijn rentree heeft gemaakt. De middenvelder lijkt een zekerheid voor de nummer-tien-positie, al stond hij afgelopen zaterdag tegen in een meer controlerende rol op het veld.

"Hij stond eigenlijk overal. Hij heeft zoveel diepgang en is zo gevaarlijk. Het lijkt wel of hij een magneet aan zijn voeten heeft. Ik ben wel benieuwd naar het duel van woensdag tegen Valencia", is Rafael van der Vaart op zijn beurt lovend.