"Je bent niet zomaar de nieuwe De Ligt, Matthijs is een geweldige voetballer"

Sven Botman werd afgelopen zomer vervroegd doorgeschoven van de Onder-19 naar Jong Ajax.

De negentienjarige verdediger speelde dit seizoen tot dusver vijftien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik was wel uitgeleerd in de jeugdcompetities", zegt Botman in een interview met ELF Voetbal .

"Ik moet zeggen: na tien jaar in de opleiding was ik er ook wel aan toe", stelt de verdediger. Als centrumverdediger uit de jeugdopleiding van Ajax is de vergelijking met Matthijs de Ligt snel gemaakt. "Je bent niet zomaar de nieuwe De Ligt. Matthijs is een geweldige voetballer, ik wil en mag mezelf helemaal niet met hem vergelijken. Maar hij is wel een voorbeeld van hoe ongelooflijk snel het hier kan gaan."



"Er wordt veel meer van mij geëist dan in de jeugd. Je moet slimmer zijn, vooral in de duels", gaat Botman verder. "Neem die spits van Go Ahead Eagles (Thomas Verheydt, red.). Voetballend kon ik hem wel aan, maar in de duels was hij ijzersterk. In het eerste en het beste duel was het al hoofd tegen hoofd. Hij een bloedneus, ik zo'n ei op mijn hoofd. Hoorde ik later dat hij op kickboksen had gezeten. Je moet dus niet blind de duels ingaan."



Afgelopen zomer mocht Botman met de eerste selectie van Ajax mee op trainingskamp. "Naar Duitsland en Engeland. Dat had ik niet verwacht, maar het was schitterend om mee te maken. En leerzaam", stelt de verdediger, die spreekt van een zwaar trainingskamp. "Aan alles was te merken dat de Champions League hoog op het verlanglijstje stond. De trainingen waren zwaar, ik kon gelijk vol aan de bak."