Jayden Braaf: Man City's 'nieuwe Sancho' neigt ook naar Bundesliga-avontuur

De 17-jarige vleugelspeler uit Nederland schittert op jeugdniveau voor Man City, maar moet zijn debuut voor de hoofdmacht van Pep Guardiola nog maken.

De grootste clubs uit Duitsland scouten volop bij de Engelse jeugdopleidingen om de 'nieuwe Jadon Sancho' te vinden en die zou maar zomaar van dezelfde club als de ster van zelf kunnen komen.

-aanvaller Jayden Braaf heeft het afgelopen jaar veelvuldig laten zien hoe goed hij is en de overeenkomsten met Sancho, die de club tweeënhalf jaar geleden verliet, is duidelijk.

Ze kunnen allebei exceptioneel goed dribbelen, vooral met de bal aan de voet, waardoor ze het vermogen hebben om verdedigers af te schudden alsof ze er niet staan.

Het zijn ook allebei wedstrijdbeslissers dankzij hun inkomende actie met het vermogen om daarna een goede assist of eigen finish af te leveren. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het de twee ook allerminst en ze hebben geen angst om grote risico's te nemen.

Precies daarom zitten de -scouts vaak op de tribunes om Braaf in actie te zien. Een overstap van Engeland naar Duitsland is ondertussen een bekende route dankzij Sancho, die de Engelse kampioen verruilde voor Dortmund, waar hij sneller speeltijd kon krijgen.

houdt de Nederlands jeugdinternational Braaf nauwlettend in de gaten, terwijl ook Dortmund hem in de gaten houdt voor het geval Sancho zijn verwachte terugkeer naar de Premier League deze zomer doorzet voor een som van meer dan 100 miljoen euro.

Nadat City Sancho in 2017 voor slechts een tiende van die som liet gaan, zou het vreemd zijn als men Braaf zomaar laat vertrekken met een contract tot media 2023, maar de 17-jarige is ongeduldig en wil niet langer acteren op jeugdniveau.

"Ik hoop volgend seizoen ergens in een eerste team te spelen. Bij Manchester City of ergens anders. We zullen zien", meldde hij in oktober aan Voetbalzone. "Veel mensen praten tegen me, dat ik moet blijven doorgaan en dat dit een belangrijk seizoen is."

Ondanks zijn ontegenzeglijke kwaliteiten moet Braaf nog altijd zijn debuut maken voor City. Hij zat zelfs nog niet bij de wedstrijdselectie, al mag hij geregeld meetrainen onder Pep Guardiola. Volgens bronnen rondom de opleiding gaat het ook niet snel gebeuren, want er zijn vragen over zijn attitude.

Braaf is van mening dat hij klaar is voor het eerste team, maar Guardiola verlangt van spelers dat ze ook voluit gaan op de training. Het is een punt van zorg dat Braaf op de training niet laat zien hoe goed hij is, want hij zou te zeer vertrouwen op zijn talent en de werklust van meer ervaren spelers niet evenaren.

Braaf viert in augustus pas zijn achttiende verjaardag en heeft nog alle tijd om een pad uit te stippelen, maar hij heeft al van jongs af aan last van ongeduldigheid als het aankomt op zijn toekomst.

Op zijn vijfde begon Braaf bij ASV Fortius, waar hij binnen een maand werd doorgeschoven naar de Onder-7. Kort daarna waagde hij zijn kans bij de talentendagen van en kreeg er een plekje in de jeugd van de Amsterdammers.

Naar zijn zin had hij het er naar eigen zeggen nooit, meldde hij aan Voetbal International. "Je bent jong, dus je wilt gewoon het liefst lekker plezier hebben, je wilt het balletje aanraken, maar dat was er niet bij Ajax. Het was al vanaf jong echt serieus. Ik was meer nog een kind."

Een periode bij amateurclub AFC volgde, want Braaf zag het niet zitten om bij of te gaan spelen. Hij koos voor vrijheid en die keuze betaalde zich uit, omdat hem al snel oppikte.

Een grote doorbraak leek een kwestie van tijd, maar de Eindhovenaren waren niet blij te horen dat Braaf als vijftienjarige plots met andere clubs sprak. Naar eigen zeggen niet om een transfer te forceren, maar slechts om te horen 'hoe clubs over hem dachten'.

Bij PSV was het verhaal desondanks snel klaar en Braaf kon gaan en staan waar hij wilde. Manchester City won de race om de talentvolle vleugelaanvaller, die het afgelopen jaar veel indruk maakte bij het WK Onder-17 en de UEFA Youth League.

Een plekje in de selectie voor het voorseizoen behoort tot de mogelijkheden bij Manchester City, maar met zijn plannen om zo snel mogelijk door te breken, kan het ook zomaar gebeuren dat 'de nieuwe Sancho' volgend seizoen in Duitsland actief is..