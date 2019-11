Javier Mascherano heeft nieuwe club: "We hebben 19.000 km gereisd"

Javier Mascherano gaat na ruim veertien jaar weer in zijn vaderland aan de slag.

Estudiantes de la Plata kondigt zaterdag via de officiële kanalen de komst van de verdediger annex middenvelder aan. De 35-jarige Argentijn speelde sinds vorig jaar voor Hebei China Fortune in China, na jarenlang in Europa te hebben gespeeld.

Oud-voetballer, generatiegenoot én voorzitter Juan Sebastián Verón reisde deze week naar China af om de komst van Mascherano af te ronden. “We hebben 19.000 km gereisd om Javier aan de Pincha-familia toe te voegen. Estudiantes is jouw thuis!”, geeft de Argentijnse club te kennen. Estudiantes publiceert op sociale media een foto van Verón en Mascherano na een diner in Beijing, waar de handen werden geschud.

Mascherano speelde in totaal twee jaar voor Hebei China Fortune en kwam tot ruim vijftig duels voor de Chinese club. De Argentijn speelde in eigen land uitsluitend voor , alvorens hij de overstap naar het Braziliaanse Corinthians maakte. Vanuit São Paulo maakte hij samen met Carlos Tévez de befaamde overstap naar .

Na een half jaar West Ham werd Mascherano naar getransfeerd, om in de zomer van 2010 voor 24 miljoen euro naar getransfereerd te worden. In Spanje kende Masche zijn beste periode, met liefst negentien hoofdprijzen.