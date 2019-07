Jasper Cillessen: "Zijn kwaliteiten kunnen je soms tot wanhoop drijven"

Jasper Cillessen maakte een maand geleden de overstap van Barcelona naar Valencia.

De doelman zette zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen met de Oost-Spaanse club, die met een transfersom van 35 miljoen euro ervoor heeft gezorgd dat de Oranje-international de op vier na duurste Nederlander ooit is. Alleen voor Virgil van Dijk (85 miljoen), Frenkie de Jong (75 miljoen), Matthijs de Ligt (75 miljoen) en Marc Overmars (40 miljoen) werd meer betaald. " is een mooie club en een mooie stad", benadrukt de doelman.

Cillessen verzekert vrijdag in Spaanse media dat hij vooraf geen verwachtingen had bij zijn overstap naar Valencia. "Ik wilde meer spelen, de aanbieding van Valencia sprak mij aan en nu ben ik blij dat ik hier ben." De ex-doelman van en stond afgelopen seizoen in de bekerfinale met tegenover zijn huidige werkgever. "Toen was ik niet op de hoogte van de interesse. Ik kreeg het te horen toen ik bij het was."

"Ik mis Barcelona niet, absoluut niet. Valencia heeft alles", benadrukt Cillessen na een periode van drie jaar in het Camp Nou. "Daar speelde ik niet. Marc-André ter Stegen is een geweldige doelman die steeds beter is geworden. Ik heb drie mooie jaren beleefd, maar ik miste het wekelijkse spelen en dat wilde ik juist. Ik wilde niet alleen maar trainen. Ik kreeg hoogte van de interesse van Valencia en ik zei 'ja'. Dat was makkelijk."

"Ik beschouw Valencia als een stap vooruit in mijn loopbaan, omdat ik nou eenmaal elke week wil spelen. Ik heb drie jaar op de bank gezeten, hier heb ik meer mogelijkheden. De trainer bepaalt, maar ik wil spelen."

Cillessen zal zodoende niet meer dagelijks met Lionel Messi op het trainingsveld staan. "Of hij je beter maakt als keeper? Soms wel en soms niet", lacht de Nederlander. "Messi is Messi. Hij maakt je beter en zijn kwaliteiten kunnen je soms tot wanhoop drijven." Cillessen weet dat veel ogen op hem gericht zullen zijn. "Ik kom van Ajax en Barcelona vandaan. Dat zijn clubs waar je altijd moet winnen."