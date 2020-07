'Jasper Cillessen onderdeel van grote schoonmaak bij Valencia'

Valencia haalt na afloop van dit seizoen flink de bezem door de selectie, zo weet Cadena COPE woensdag te melden.

Clubeigenaar Peter Lim heeft zijn rechterhand Anil Murthy opdracht gegeven om in totaal dertien spelers, inclusief twee huurlingen, van de loonlijst te schrappen, zo klinkt het.

Op het lijstje met namen die op de transferlijst zijn geplaatst prijkt ook de naam van Jasper Cillessen, die pas bezig is aan zijn eerste seizoen in . Zijn contract in het Mestalla loopt nog drie jaar door. Aanbiedingen voor de Oranje-international zijn nog niet binnengekomen.

Naast Cillessen, die een wisselvallig seizoen doormaakt, mogen ook verdedigers Eliaquim Mangala en Mouctar Diakhaby volgens berichtgeving van bovengenoemd medium uitzien naar een andere werkgever.

Goal bracht afgelopen weekeinde al naar buiten dat Dani Parejo, Geoffrey Kongodbia en Francis Coquelin op de transferlijst van het Valencia-bestuur staan. Cadena COPE voegt daar nu de namen van aanvallers Rodrigo Moreno en Kevin Gameiro aan toe.



Lim heeft naar verluidt ook al laten doorschemeren dat er geen toekomst is voor aanvaller Ruben Sobrino en rechtsback Thierry Correia, terwijl er ook zal worden geluisterd naar aanbiedingen voor Goncalo Guedes.

Laatstgenoemde kwam in 2018 voor veertig miljoen euro over van Paris Saint-Germain. De gehuurden Jaume Costa en Alessandro Florenzi keren normaal gesproken terug naar respectievelijk en .



In de Spaanse media wordt vooral met verbazing gesproken over het tijdstip van het naar buiten brengen van de wens om afscheid te nemen van een reeks aan spelers.

De selectie van Valencia zou het nieuws te horen hebben gekregen in aanloop naar het duel met laagvlieger Leganés (1-0 nederlaag) van afgelopen zondag. Vorige maand werd trainer Albert Celades ontslagen na een serie tegenvallende resultaten.