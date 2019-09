Jasper Cillessen niet in de basis bij Valencia tegen Getafe

Valencia begint woensdagavond aan de thuiswedstrijd tegen Getafe zonder Jasper Cillessen.

Trainer Albert Celades kiest onder de lat voor Jaume Domenech, al jarenlang de reservekeeper bij . Ook op vijf andere plekken wijzigt Celades zijn basisopstelling ten opzichte van het teleurstellend verlopen thuisduel tegen Legenas (1-1).

Het lijkt erop dat Cillessen gepasseerd is door zijn nieuwe oefenmeester, die een paar weken geleden het takenpakket overnam van Marcelinho. De deze zomer van overgekomen doelman zit namelijk wel op de bank in Mestalla.

In de verdediging heeft alleen centrumverdediger Gabriel opnieuw een basisplek. Linksback Jaume Costa vervangt de geblesseerde José Gayá, terwijl rechtsback Thierry Correia in het elftal komt in plaats van Daniel Wass.

Centraal achterin vormt Mouctar Diakhaby een blok met Gabriel, waar tegen nog Ezequiel Garay speelde. De jonge Zuid-Koreaan Lee Kang-in neemt op de linkshalfpositie de taken van Gonçalo Guedes over, terwijl Celades in de spits de voorkeur geeft aan Kevin Gameiro. Afgelopen weekend speelde daar Maximiliano Gomez.

Opstelling Valencia: Domenech; Costa, Diakhaby, Gabriel, Correia; Lee, Kondogbia, Parejo, Coquelin; Gameiro, Rodrigo

Opstelling : Soria; Nyom, Cabrera, Dakonam, Suárez; Cucu, Arambarri, Maksimovic, Jason; Mata, Molina