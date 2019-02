Jasper Cillessen lang uitgeschakeld en mist duels met Real Madrid

Jasper Cillessen is zes weken uitgeschakeld, zo meldt Barcelona vrijdagavond via de officiële kanalen.

De Catalaanse topclub geeft aan dat de Nederlander een spier in zijn rechterkuit heeft gescheurd. Door de blessure mist de Oranje-international beide wedstrijden tegen Real Madrid in de Copa del Rey, het toernooi waarin Cillessen doorgaans meedoet.

Ronald Koeman hoeft waarschijnlijk dus niet te vrezen voor een absentie van Cillessen als het Nederlands elftal in maart begint met de EK-kwalificatie. Op 21 maart staat het duel met Wit-Rusland op het programma, drie dagen later volgt de wedstrijd tegen Duitsland. Wel is de blessure van Cillessen een flinke tik voor Barcelona, dat Marc-André ter Stegen als eerste doelman heeft.



Cillessen wist afgelopen week nog te imponeren in het shirt van Barcelona door in de return in de Copa del Rey tegen Sevilla (6-1) onder meer een strafschop te keren. De wedstrijden tegen Real in het Spaanse bekertoernooi op 6 februari in het Camp Nou en op 27 februari in het Santiago Bernabéu moet de doelman aan zich voorbij laten gaan.



Na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Sevilla waren zijn ploeggenoten en trainer Ernesto Valverde nog lovend over Cillessen. “"We hebben twee geweldige keepers en Jasper is iemand van wereldklasse”", aldus Valverde. “"We mogen onszelf gelukkig prijzen dat we over hem kunnen beschikken. De afgelopen tijd hebben we veel van ons succes te danken aan onze keepers.”"