Jasper Cillessen: "Dat is vooral voor jullie een dingetje geweest"

Jasper Cillessen verliet de bank van Barcelona deze zomer voor speelminuten onder de lat van Valencia.

De eerste keeper van het is blij dat hij de stap heeft gemaakt en zegt in gesprek met de NOS zich al thuis en goed te voelen bij zijn nieuwe werkgever.

Waar Neto inruilde voor , bewandelde Cillessen de omgekeerde route. "Valencia is een grote en mooie club, het kan er hectisch zijn. Als je ziet hoe de fans tekeer gaan, dat maakt het niet makkelijk", aldus Cillessen.

"Maar ik weet inmiddels wel wat ik kan en wat ik niet kan. Ik pas me redelijk makkelijk aan, het scheelt een hoop dat ik de taal al machtig was."

Ondanks zijn rol als tweede keeper bij Barcelona achter Marc-André ter Stegen, sprak bondscoach Ronald Koeman het vertrouwen in hem uit. Jeroen Zoet, vaste waarde bij , is tweede keeper.

"Dat is vooral voor jullie een dingetje geweest, bij de bondscoach was ik altijd de eerste man", reageert Cillessen. "Ik hoop dat ik verder nog dezelfde Jasper Cillessen ben. Ik voel me in elk geval nog steeds hetzelfde."

Lees beneden verder

Vrijdagavond neemt Cillessen in Hamburg plaats tussen de palen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland. "Duitsland is zeker een belangrijke wedstrijd", stelt de sluitpost.

"Gezien de stand op dit moment is het wel redelijk belangrijk dat we punten gaan pakken", aldus Cillessen, die de Oosterburen goed kent.

"Het is de vierde keer in een korte periode dat we tegen Duitsland spelen. Winnen, we hebben in het verleden laten zien dat het kan."