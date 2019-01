Jardim keert drie maanden na ontslag terug bij AS Monaco

Leonardo Jardim is de nieuwe trainer van AS Monaco. De 44-jarige Jardim werd er in oktober nog ontslagen, maar is nu dus terug in het Stade Louis II.

De nummer negentien van de Ligue 1 maakt bekend dat de Portugees een contract heeft getekend voor tweeënhalf jaar. Jardim werd in oktober opgevolgd door Thierry Henry, maar laatstgenoemde werd donderdag op non-actief gezet en nu laat Monaco weten dat de oud-aanvaller officieel is vertrokken. Assistent Franck Passi blijft wel en zal zaterdag tijdens het uitduel met Dijon, dat twee punten meer heeft dan de Monegasken, de honneurs waarnemen.



"We zijn ervan overtuigd dat het niet te laat is om de situatie om te keren. We geloven dat onze spelers zich kunnen mobiliseren en deze crisis met Jardim het hoofd kunnen bieden", zo valt er op de clubwebsite te lezen. Jardim stond eerder voor de groep bij clubs als Sporting Portugal, Olympiacos en Sporting Braga.



De drie jaar jongere Henry laat via Instagram weten dat hij 'met groot verdriet' afscheid neemt van AS Monaco: "Ondanks de worstelingen en moeilijkheden heb ik van mijn tijd bij deze geweldige club genoten. Mijn ambitie en filosofie vanaf de eerste dag is geweest dat de club altijd op de eerste plaats komt. Ik geloof in deze spelers en het team zal met de nieuwe aankopen beter in staat zijn om in de tweede seizoenshelft zijn potentie waar te maken.""Ik bedank Vadim Vasilyev en Michael Emenalo die mij deze kans hebben gegeven en natuurlijk bedank ik ook de fans en de technische staf die mij zeer warm hebben ontvangen. Ik hoop dat mijn opvolger Monaco naar grotere hoogten brengt en ik wens hem alle succes toe, te beginnen met een zege in Dijon, vervolgens een eindzege in de Coupe de la Ligue en het terugbrengen van Monaco naar Europa. #DAGHEMUNEGU!", schrijft Henry.