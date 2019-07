Janssen ziet niets in experiment bij Ajax: "Op CL-niveau wordt hij overlopen"

Ajax legde afgelopen weekend dankzij een 2-0 overwinning op PSV beslag op de Johan Cruijff Schaal.

Daley Blind nam een van de doelpunten voor zijn rekening en viel ook op doordat hij als verdedigende middenvelder een sterke wedstrijd speelde. Blind speelde op de positie die vorig seizoen meestal werd ingevuld door Lasse Schöne, maar Theo Janssen betwijfelt of de Oranje-international ook op het hoogste niveau van waarde kan zijn als controleur.

Blind was vorig seizoen vooral als centrumverdediger van grote waarde voor , maar tegen werd hij door trainer Erik ten Hag ingezet als middenvelder. Janssen denkt dat dat experiment in bijvoorbeeld de gedoemd is om te mislukken.

"Daley Blind kun je daar neerzetten (zoals in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, red.), maar op Champions League-niveau wordt hij overlopen. Dat weet ik zeker", verzekert Janssen op de website van VTBL .

Janssen is benieuwd hoe Ajax het zomerse vertrek van 'sleutelspelers' Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zal gaan opvangen. "Frenkie kon op het middenveld een man uitspelen, was sneller dan sommigen dachten en kon ook vertragen. Specifieke kwaliteiten, die het spel van Ajax niet voorspelbaar maakten. Mede daardoor konden ze verrassen in de Champions League. De Jong vervang je niet even, net als De Ligt niet", vervolgt de oud-middenvelder,

Afgelopen zondag tegen PSV werd het verdedigingscentrum van Ajax gevormd door Perr Schuurs en Lisandro Martínez. Schuurs maakte een stabiele indruk, maar Janssen verwacht niet dat de jongeling De Ligt eenvoudig zal doen vergeten. "Perr Schuurs met hem vergelijken, dat kan gewoon niet en is ook niet eerlijk. Het hoeft niet per sé slechter te gaan met Ajax, maar wel... anders."