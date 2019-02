"Janssen heeft zich altijd goed gedragen en komt er nu weer bij"

Tottenham Hotspur deed afgelopen zomer geen enkele aankoop en ook in de net afgesloten winterse transferperiode kwamen er geen nieuwe spelers binnen.

Trainer Mauricio Pochettino moet toegeven dat hij teleurgesteld is door het uitblijven van vers bloed, maar hij denkt ook dat zijn huidige selectie genoeg kwaliteit in huis heeft.



"We stonden ervoor open om kwaliteit toe te voegen aan het team om zo de dingen te kunnen bereiken die we willen bereiken. Maar het is niet gelukt om die kwaliteit binnen te halen. Niet omdat we dat niet kunnen of niet willen, maar om andere redenen kunnen we niet leveren wat we eigenlijk wilden leveren", vertelde hij tijdens een persmoment. "Natuurlijk wil ik de selectie versterken, maar als dat niet lukt moet ik blijven geloven in het project van de club. Ik ben natuurlijk ook teleurgesteld omdat we er goed voor staan en we misschien met een paar nieuwe spelers het excuus dat we niet echt meedoen hadden kunnen uitwissen."



"Maar we zijn nog steeds in de race, we zijn er dichtbij en we gaan er tot het einde voor vechten om zo hoog mogelijk te eindigen." Tottenham probeerde naar verluidt op deadline day Michy Batshuayi nog te huren van Chelsea, maar kreeg nul op het rekest. In plaats van de komst van de Belg, is Vincent Janssen nu weer teruggehaald bij de selectie. Pochettino zit door blessures bij Harry Kane en Dele Alli dun in zijn aanvallers en dit biedt mogelijk kansen voor de Nederlander: "Hij zal weer bij het eerste elftal betrokken worden, net als alle andere spelers die kansen krijgen om te spelen. Eerder was het duidelijk dat hij wilde vertrekken en niet in onze plannen voorkwam."



"Nu dat niet gelukt is, is het belangrijk dat hij weer het gevoel krijgt dat hij kan helpen. Het is mijn taak om personen te managen, niet stoelen of banken of meubels. Het is mijn beslissing om hem er weer bij te betrekken en nu moet hij zorgen dat hij fit wordt. Hij heeft zich altijd goed gedragen, was altijd respectvol. Om verschillende redenen is het hem niet gelukt om te vertrekken, redenen die ik niet helemaal begrijp. Het kan zijn dat hij het niet eens is met de club, of dat de club het niet eens is met hem, waardoor het niet lukt om een plek te vinden waar hij kan spelen en gelukkig kan zijn. We hebben ons dat aangetrokken en daarom was het mijn beslissing om de deur te openen en hem weer uit te nodigen." Janssen zag op de slotdag van de transferperiode nog een overgang naar Schalke 04 afketsen.