Janssen genoemd bij Twente en Utrecht: "Ga niet lopen smeken"

Theo Janssen is momenteel samen met Dennis van Beukering trainer van Vitesse Onder-19, maar het is nog niet duidelijk wat de toekomst voor hem brengt.

Het contract van Janssen bij Vitesse loopt na dit seizoen af en hoewel de Arnhemmers de intentie hebben uitgesproken om te verlengen, is dit er nog niet van gekomen. Op de achtergrond sluimert bovendien de vermeende interesse van FC Twente en FC Utrecht.



"Ik heb kortgeleden met Aloys Wijnker (hoofd jeugdopleiding van Vitesse, red.) een gesprek gehad. Ze willen verlengen zeggen ze, maar daar is het ook bij gebleven. Ik heb geen voorstel gehad ofzo", legt Janssen uit aan Omroep Gelderland . Na dat gesprek hoorde hij niets meer van Wijnker: "Ik vraag niet hoe staat het ervoor en ga niet lopen smeken. Daar voel ik me iets te groot voor."



"Feit is dat veel contracten van trainers al verlengd zijn bij Vitesse. Veel ligt al vast. Wat ze met mij zouden willen? Ik heb werkelijk geen idee. Het is niet helemaal duidelijk." Janssen hoopt in de toekomst uit te groeien tot hoofdtrainer van Vitesse, maar sluit niet uit dat hij de club in eerste instantie verlaat om ergens anders ervaring op te doen. Een van de plekken waar hij dat zou kunnen doen is bij zijn voormalige werkgever FC Twente.



Janssen werkte in het verleden al samen met Paul van der Kraan en Ted van Leeuwen, die eerder in de directie van Vitesse zaten en nu werkzaam zijn in Enschede: "Dat zijn mensen die ik natuurlijk heel goed ken. Ik zeg niet dat er iets speelt, maar ik ontken ook niet dat er weleens contact is. FC Twente heeft wel aangegeven dat als ik bij Vitesse niet verder zou kunnen, er een bepaalde rol voor mij zou kunnen liggen daar."



FC Utrecht zou daarnaast een optie kunnen zijn voor de oud-prof. De Domstedelingen hebben onlangs John van den Brom aangesteld als trainer voor het aankomende seizoen en Janssen wordt genoemd als mogelijke assistent. Van den Brom haalde deze week al Dennis Haar als zijn nieuwe rechterhand naar Utrecht, maar dit hoeft voor de 37-jarige Arnhemmer geen beletsel te vormen: "Sommige clubs hebben er wel vijf. Maar John en ik klikken wel", knipoogt hij.