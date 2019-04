Janssen: "FC Twente was dit seizoen tiende geworden zonder hem"

Wout Brama keerde afgelopen zomer terug bij en stond nog geen jaar later met de kampioensschaal van de in zijn handen. Zijn missie, de Tukkers terugbrengen naar de , is dus geslaagd. Eén seizoen op het tweede niveau is wat hem betreft meer dan genoeg. "Ik had ook niet voor een andere club in deze divisie kunnen spelen", vertelt hij bij VTBL

Theo Janssen veroverde samen met Brama de landstitel in 2010 en kijkt met genoegen terug op de samenwerking op het Twentse middenveld. "Het is zo lekker als zo'n speler naast je speelt, kolere zeg. Alles wat ik niet kon deed hij. Hij zorgde altijd voor de verbinding tussen verdediging en aanval."



FC Twente had zonder Brama nooit een gooi naar het kampioenschap kunnen doen, zo luidt het duidelijke oordeel van Janssen over zijn voormalig ploeggenoot. "Hij is cruciaal voor dit elftal. Zonder hem waren ze tiende geworden dit seizoen. Hij was een van de belangrijkste spelers, misschien wel de belangrijkste", aldus de jeugdtrainer van .



Brama en Janssen hadden een groot aandeel in het grootste succes in de historie van FC Twente en stonden een jaar later met de TOTO in hun handen. Janssen tekende in 2011 een contract bij en sloot zijn loopbaan af bij Vitesse. Brama keerde na omzwervingen bij , en Central Coast Mariners in 2018 terug bij zijn oude liefde.