Jansen ziet zijn doelpunt terug: "Zo, hij is lekker"

Anco Jansen hielp FC Emmen zondag aan een late zege op ADO Den Haag. De aanvaller knalde in de slotminuten prachtig raak.

Jansen joeg de bal in de 88ste minuut van grote afstand in de kruising, waardoor Emmen met 3-2 won. "Een paar jongens op de bank zeiden: wat gaat-ie nou doen? Haha", reageert de routinier voor de camera van FOX Sports. "Ik ben er blij mee." Emmen staat nu veertiende in de Eredivisie.

"Ik weet eigenlijk niet wat er in me omging. We hadden weinig kansen en ik weet dat ik een bal goed kan raken. Ik dacht, ik probeer het gewoon een keer." Jansen kreeg van FOX Sports vervolgens de beelden van zijn doelpunt te zoen. "Ik raakte hem écht goed. Hij was hard, dus... Kijk eens! Mooi, echt mooi", zei hij grijnzend.



"Top! Zo, hij is lekker, hij gaat ook naar beneden." FC Emmen stond voor eigen publiek binnen 25 minuten al met 2-0 voor dankzij goals van Alexander Bannink en Sven Braken. ADO gaf zich echter niet gewonnen en leek een punt te pakken toen John Goossens en Tomas Necid scoorden. Maar door de rake pegel van Jansen ging ADO dus toch met lege handen terug naar Den Haag.