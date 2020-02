Jans lucht zijn hart en gaat in op 'gorilla'-vergelijking met Ajax-speler

Ron Jans is terug in Nederland. De coach was tot voor kort actief bij FC Cincinnati, maar besloot op te stappen nadat hij werd gelinkt aan racisme.

De Major League Soccer startte een onderzoek naar Jans omdat hij het gevoelige n-woord had meegezongen in de kleedkamer.

Spelersvakbond MLSPA benadrukte dat er meer incidenten omtrent Jans waren. De trainer geeft dinsdag aan dat hij nog steeds aan het gissen is welke 'verhalen' er nog meer voor hebben gezorgd dat hij onder de loep werd genomen.

"Ik heb dat woord meegezongen", bevestigt Jans in gesprek met de NOS. "En de rest... Misschien ben ik wel te naïef. Of te open. Maar het hele verhaal is mij niet duidelijk, wat zijn nu precies de andere aanklachten?"

"En wie heeft ze ingediend? Ik weet het echt niet." Een andere aanklacht is bekend bij Jans, namelijk dat hij in een wedstrijdbespreking in oktober het woord 'slavernij' had gebruikt.

"Ik was in het National Underground Railroad Freedom Center geweest en gebruikte slavernij als metafoor. Ik zei: dat is toch verschrikkelijk wat daar gebeurde. Daar zit toch niks verkeerds in?"

"Maar blijkbaar is het genoeg als je het woord alleen al gebruikt, ook al ondersteun je de strijd tégen slavernij. Mij bekroop toch het gevoel van: daar is toch niks mis mee?"

Jans bekruipt ook het gevoel dat de zaak niet alleen om hem draait. "Ik heb tot vorige week nooit wat met een spelersvakbond te maken gehad. Die mensen zaten niet bij mijn gesprekken."

"Maar als ik hen hoor, krijg ik wel het idee dat er iets meer achter zit. Er speelt voor mij een groter iets, dat niet om Ron Jans gaat, maar om andere dingen. Wat dat is, ik kan er alleen maar naar gissen. Misschien dat dit incident wordt gezien als kans om de macht van de spelersvakbond te tonen?"

In gesprek met het Algemeen Dagblad gaat Jans verder in op de kwestie. Zo zou de trainer een speler van hebben vergeleken met een gorilla.

"Ik zei over de desbetreffende speler: Je gelooft toch haast niet dat hij nog maar zeventien of achttien is? Kijk eens naar zijn lichaam, hij is zo sterk als een gorilla! Tsja, als je zo'n uitspraak wilt omdraaien naar racisme...", aldus Jans.

Ook heeft de trainer een van zijn spelers vergeleken met een basketballer uit de NBA, omdat hij dacht dat deze ook dezelfde voornaam had. "Daarin had ik een klein foutje gemaakt, omdat ik dacht dat hij dezelfde voornaam had, maar dat bleek anders", zegt Jans tegenover De Telegraaf.

"Dat kwam, omdat ik net binnen was bij de club. In Nederland zou het bijvoorbeeld humor zijn als je tegen een speler zou zeggen dat hij beter kan gaan basketballen. Dit was iets anders, ook bedoeld als compliment."

Jans stelde zich bij FC Cincinnati nog voor met de bekende zin I have a dream uit de speech van Martin Luther King. "Ik heb dat expres nog gecheckt bij de mensen binnen de club, of dat wel kon. Dat was helemaal prima."

"Ik begon met de dromen die ik tot dan toe had gehad. Een leuk meisje krijgen, trainer worden op het hoogste niveau. En eindigde met de zin I have a dream, om Cincinnati een goede club in de te maken."

"Maar tussendoor vertellen dat je een droom had een mooi huis te hebben, dan toon je weer weinig respect voor het idealisme van Martin Luther King."