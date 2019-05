Janmaat nadert 'kruispunt': “Natuurlijk denk ik geregeld aan Feyenoord“

Daryl Janmaat maakt zich op voor de finale van de FA Cup. Zaterdagavond (18.00 uur) neemt zijn Watford het op Wembley op tegen Manchester City.

Het kan zomaar eens de laatste wedstrijd van de Nederlandse rechtsback zijn in het shirt van the Hornets, al is het door de stevige concurrentie onzeker of hij zaterdag überhaupt in actie komt. In een interview met het Algemeen Dagblad zegt Janmaat een zomerse terugkeer naar de niet uit te sluiten.

Het contract van Janmaat loopt af in de zomer van volgend jaar. ““We naderen een soort kruispunt'', aldus de vleugelverdediger. “Bijtekenen en in de Premier League blijven, of een terugkeer naar Nederland. “Op dit moment zie ik mezelf niet zo snel voor een andere competitie kiezen, al weet je het nooit. Mijn vrouw zou het niet erg vinden als we weer naar Nederland zouden gaan. We hebben drie kinderen en zitten al vijf jaar in Engeland. Maar er zijn meerderde partijen voor nodig, dat is duidelijk. Bovendien ben ik niet transfervrij.”“

Janmaat speelde in de Eredivisie voor , sc en . Een terugkeer naar Rotterdam ziet hij wel zitten. ““Met Feyenoord nog een prijs winnen, dat zou het plaatje compleet maken. Ik lees dat de club eerst spelers moet verkopen om überhaupt aan nieuwe spelers te kunnen denken. We zullen zien, het is pas mei“”, aldus Janmaat. ““Maar natuurlijk denk ik geregeld aan Feyenoord. Ik heb er in de jeugd gespeeld. Ze hebben mij later teruggehaald naar De Kuip. Ik heb er een mooie tijd gehad.”“



Na het duel met kan Janmaat op vakantie. Waar hij in het verleden vaak rekening moest houden met het , lijkt hij nu uit beeld. In september kwam hij voor het laatst in actie namens Oranje tegen Frankrijk. ““Mijn seizoen was lang en zwaar, ik kan ermee leven. Of ik een beetje vergeten ben? Als je in het buitenland speelt, is dat vaak zo. Er zijn jonge jongens die ook prima rechtsback in Oranje kunnen spelen. Zo werkt het toch? We zullen zien wat de toekomst nog brengt.”“