Jandino krijgt doodsbedreigingen: "Je wachtte tot jij je gal kon spuwen"

Jandino Asporaat heeft doodsbedreigingen gekregen na zijn veelbesproken optreden op het Voetbalgala maandagavond.

De presentator van het voetbalfeest, die zijn pijlen tijdens het gala onder meer richtte op de heren van Veronica Inside, laat via Instagram weten dat er een grens moet zijn in de reacties van mensen om zijn 'mislukte' grappen.

"Het (de openingsspeech, red.) had supergrappig moeten zijn, maar dat was het niet. Er werd een paar keer leuk gelachen, maar was zeker geen dijenkletser. Prima, de rest van de avond was leuk. Maar het werd iets heel anders. Voor veel mensen was het een statement: Goed dat jij na al die beledigingen van je afbijt. De meeste mensen durven niet, wij vinden je top. "

"Maar voor vele anderen was het een vrijbrief om doodsbedreigingen te sturen. Via sociale media, naar mijn kantoor en zelfs mijn privételefoonnummer achterhaald en daar de meest hatelijke berichten sturen. Ik herhaal: mijn privénummer. Er is mij geen ziekte bespaard gebleven. Maar het heftigste vond ik de diepgewortelde haat voor buitenlanders. Bericht na bericht."

Asporaat krijgt onder meer nare reacties vanwege zijn 'Je Moeder'-grap, gericht aan onder anderen Johan Derksen. De dochter van de voetbalanalist liet op Twitter haar ongenoegen blijken over de grap, omdat zowel zij als Derksen hun moeder op jonge leeftijd hebben verloren. Asporaat geeft aan dat zijn grappen verkeerd zijn opgevat.

"Elk weldenkend mens wist dat het nooit zo bedoeld was als zij het nu proberen te framen", vervolgt Asporaat zijn emotionele relaas op Instagram. "Dat door dit ene grapje zoveel haat naar buiten komt, betekent maar één ding: dit zat altijd al in je. Je was gewoon aan het wachten op een moment dat jij je gal kon spuwen."

De komiek geeft aan dat hij inmiddels heeft geleerd dat je nooit schoon uit een moddergevecht kunt komen. "Er zijn eenmaal mensen die echt genieten van ellende. Ik ben een hard werkende, positieve gast. Hoe hard ze ook hun best doen om je neer te halen, het gaat ze niet lukken", aldus Asporaat, die dinsdag nog door Derksen werd bestempeld als een lachend leeghoofd die professionele hulp moet zoeken.

Asporaat krijgt naast haat ook veel steun. Robin van Persie, aanwezig op het gala, steekt de comedian op Twitter een hart onder de riem. "Zoals iedereen je altijd kent, was je supersympathiek en grappig. Soms mis je een penalty, maar speel je toch een topwedstrijd om in voetbaltermen te blijven. Dino, je moeder", knipoogt de oud-international.