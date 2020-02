'Jan Vertonghen wil pas naar Ajax indien 'grote vriend' uit Amsterdam vertrekt'

Een eventuele terugkeer van Jan Vertonghen bij Ajax heeft nog de nodige voeten in de aarde.

Zondagavond bevestigde trainer Erik ten Hag bij praatprogramma Rondo dat de verdediger van 'nadrukkelijk' wordt gevolgd door , maar volgens De Telegraaf is een rentree pas realistisch bij een vertrek van Daley Blind.

Vertonghen ziet het niet zitten om met Blind te concurreren om een plek in de achterhoede, stelt chef voetbal Valentijn Driessen.

"Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Jan Vertonghen een terugkeer bij Ajax wel ziet zitten, maar niet in de huidige omstandigheden", stelt Driessen, kort nadat clubwatcher Mike Verweij aangeeft dat Vertonghen een 'serieuze optie' is als hij bereid is om aanzienlijk minder te verdienen dan in Engeland.

Driessen voegt eraan toe dat Blind de 'grote vriend' is van Vertonghen. "Hij wil sowieso niet de concurrentie aangaan met zijn grote vriend Daley Blind. Zeker met de situatie waarin Blind zat met zijn hart had hij daar geen trek in. Dat wil hij sowieso vermijden."

"Hij wil niet in de situatie komen dat Ten Hag moet kiezen tussen Blind of Vertonghen", geeft Driessen verder aan. "Blind gaat echt geen linksback meer spelen bij Ajax, en Vertonghen ook niet. Als Blind gaat, dan zou Vertonghen daar wel voor openstaan."

"Maar hij heeft laten doorschemeren dit niet te zien zitten." De Belgisch international heeft een aflopend contract bij Tottenham Hotspur en is dit seizoen niet meer zeker van een vaste basisplaats.

Ten Hag erkende dat de routinier, die in april 33 jaar wordt, van waarde kan zijn en de filosofie van de club kent. Het is volgens hem echter ook belangrijk om na te gaan op welke positie 'iemand kan spelen'.

"Als dat bij elkaar komt, de beschikbaarheid en de positie waarop iemand speelt, dan is hij een optie", voegde hij eraan toe. Ten Hag benadrukte in het televisieprogramma al dat hij niet weet op welke positie Vertonghen uit de voeten zou moeten bij Ajax.

De trainer wees naar Blind, die momenteel links centraal in de verdediging staat. Met Lisandro Martínez, Joël Veltman, Perr Schuurs en Kik Pierie beschikt de coach over nog meer spelers die centraal achterin kunnen spelen.

Pierie kwam over van sc , maar speelt zijn wedstrijden voor Jong Ajax in de .