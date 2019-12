Jan Joost van Gangelen bevestigt: VVV-Venlo heeft nieuwe trainer gevonden

VVV-Venlo gaat Hans de Koning op korte termijn aanstellen als hoofdtrainer, zo bevestigt de oefenmeester zelf aan FOX Sports.

De Koning neemt vanaf januari het stokje over van interim-trainer Jay Driessen, die terugkeert in zijn rol als assistent.

Presentator Jan Joost van Gangelen maakte zaterdagavond in De Eretribune bekend dat De Koning zijn komst naar VVV tegenover hem heeft bevestigd.

De oud-doelman was het afgelopen seizoen werkzaam bij , waarmee hij als zestiende eindigde in de .

Sinds afgelopen zomer zit De Koning zonder werkgever. Eerder was hij ook als coach werkzaam bij onder meer , , , en .

De komst van De Koning naar Noord-Limburg hing al een tijdje in de lucht. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen (0-2) bevestigde interim-trainer Driessen de plannen al.

"Hans de Koning wordt hier hoofdtrainer en ik stap weer terug in mijn oude rol. Ik ga samenwerken met Hans en Mark Luijpers, dat is de constructie die we gaan doen", aldus Driessen, die zich goed voelt bij zijn rol als assistent.

"Bij deze club is het zo dat niet alleen de hoofdtrainer kan zeggen van dit of dat gaat gebeuren, dat doen we samen."