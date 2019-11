Jan Boskamp zeer getergd: "Dat kan gewoon niet, dat is slap gelul"

Jan Boskamp is niet te spreken over het artikel van het Algemeen Dagblad over de jeugdopleiding van Feyenoord.

De krant bracht dit weekend een snoeihard verhaal over de academie van de Rotterdammers waarbij jeugdspelers anoniem hun irritaties op tafel legden. "Dat is een verhaal, daar zakt mijn broek vanaf", begint Boskamp tegenover Veronica Inside.

"Dat verhaal heeft ook in NRC gestaan en ze hebben er een heleboel stukken uitgehaald", zegt de oud-voetballer, die in de bres springt voor de mensen die momenteel de leiding hebben bij de opleiding van .

"Ik weet nog goed dat we twee weken geleden er het ook over hadden gehad bij Veronica Inside. Toen had ik al gezegd dat we drie of vier jaar stil hebben gestaan met de ontwikkeling van spelers."

"Als je het artikel goed leest, met die anonieme spelers... Zij zeggen: een tijdje geleden speelden we die en die ploeg allemaal weg en nu ineens niet meer. Dan kan je het niet over dit jaar hebben."

"Dan moet je verder teruggaan. Dan moet je naar de verantwoordelijke mensen gaan die toen de leiding hadden. En niet gekke dingen gaan zeggen", aldus de analist, die stelt dat de opleiding van Feyenoord helemaal niet zo slecht is als wordt geschetst.

"Als je naar de kleintjes kijkt, weet je niet wat je ziet. En als je nu weer kijkt naar de Onder-13 en Onder-14, dan zie je dat ze weer druk vooruit zetten. Dat was een tijdje weg."

"Dus in zes maanden tijd zie je alweer de ontwikkeling. Dan is het heel goedkoop om dan in principe maar twee mensen af te hakken: Dirk Kuyt en Cor Adriaanse."

"Maar van acht jaar tot negentien jaar moet het ook waardeloos zijn en dat kan niet. Dat kan gewoon niet, dat is slap gelul."