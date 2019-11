Jammerlijk Arsenal gered door Lacazette - maar Emery niet gered van ontslag

The Gunners hebben nu vijf competitiewedstrijden op rij niet gewonnen na het 2-2 gelijkspel tegen Southampton en de manager zit op de schopstoel.

Het moet eindigen. Nu!

Unai Emery heeft mogelijk de steun gekregen van het bestuur van tijdens de interlandperiode, maar dit kan niet langer zo doorgaan.

Het gelijke spel - thuis tegen dat als nummer negentien in de Premier League op bezoek kwam in het Emirates Stadium en zeven wedstrijden op rij niet had gewonnen - zou Emery's positie echter onhoudbaar moeten maken.

De wijdverbreide fluitconcerten die na het laatste fluitsignaal te horen waren, zeggen het alemaal. En ze zouden veel luider zijn geweest als Alexandre Lacazette niet in de 97e minuut de gelijkmaker had gemaakt om zo voor de 2-2 te zorgen en de gasten beroofde van een verdiende zege.

Arsenal is nu vijf wedstrijden op rij zonder zege in de competitie. Ze hebben slechts achttien doelpunten gemaakt in hun eerste dertien wedstrijden en ze hebben negentien doelpunten geïncasseerd. We staan op het punt om december in te gaan en Emery's ploeg heeft een negatief doelsaldo.

Het is gewoon niet goed genoeg en afdelingshoofd voetbal Raul Sanllehi, directeur Vinai Venkatesham en de Kroenkes moeten dat herkennen en een verandering aanbrengen.

"We zijn net zo teleurgesteld als iedereen met zowel onze resultaten als onze prestaties in deze fase van het seizoen", zeiden Sanllehi en Venkateshem in een verklaring van de club aan het begin van de interlandperiode.

"We delen de frustratie van onze fans. Unai, spelers en als onze stafleden zitten niet op het niveau dat we willen of verwachten."

"Dingen moeten verbeteren om onze doelstellingen voor het seizoen te halen en we zijn ervan overtuigd dat Unai de juiste man is voor de klus."

Het feit dat deze verklaring minder dan twee weken geleden kwam, kan Arsenal in een moeilijke positie brengen, maar ze moeten toegeven dat ze ongelijk hadden en afscheid nemen van Emery.

Net als de rest van het seizoen, speelden the Gunners belabberd tegen een Southampton dat slechts een paar weken geleden op eigen veld nog met 9-0 werd verslagen door .

Dit is geen groep spelers dat speelt voor de toekomst van hun hoofdcoach. Wat ze publiekelijk ook zeggen, Emery heeft de kleedkamer verloren - net zoals dat geldt voor het grootste deel van de achterban.

Het feit dat hij tijdens de rust gedwongen werd om van systeem te veranderen, is een samenvatting van de problemen waarmee Arsenal op dit moment wordt geconfronteerd.

Waarom hij geloofde dat het spelen met drie centrale verdedigers de juiste optie was tegen een team dat voorlaatste stond in de Premier League, weet alleen ihij, maar het was duidelijk de verkeerde beslissing. Dit vooral met een middenveld bestaande uit Matteo Guendouzi en Lucas Torreira voor hen.

Het betekende dat Arsenal de wedstrijd thuis begon met slechts drie aanvallende spelers in Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang en Lacazette en het was geen verrassing dat de gastheren moeite hadden om iets te creëren.

Ze hadden het geluk de rust gehaald te hebben met een stand van 1-1. De gelijkmaker van Lacezette, nadat Danny Ings de score had geopend, kwam voort uit slechts een van de drie schoten die Arsenal in de eerste helft loste. Southampton had tien keer geschoten.

Nicolas Pépé verving Calum Chambers in de rust en Arsenal schakelde over op een 4-2-3-1-systeem en er was zeker een verbetering in aanvallend opzicht.

Pépé miste twee uitgelezen kansen om de thuisploeg op voorsprong te schieten, maar Southampton bleef gevaarlijk op de counter en ze herstelden de voorsprong vanaf de strafschopstip nadat Kieran Tierney een overtreding had begaan op Ings.

Bernd Leno keerde de daaropvolgende strafschop van James Ward-Prowse, maar Ward-Prowse reageerde het snelste om alsnog te scoren uit de rebound.

Met nog twintig minuten te gaan had je een reactie van Arsenal verwacht, maar die kwam er nooit. Southampton had zelfs nog een aantal keer kunnen scoren, maar verspilde een hele reeks kansen om dit te doen.

Tot de zevende minuut van de blessuretijd hielden the Saints stand. Lacazette werkte echter een voorzet van Gabriel Martinelli bij de tweede paal over de doellijn.

Zou dat het doelpunt kunnen zijn waardoor Emery zijn baan houdt? Dat zou niet zo moeten zijn, maar het zou kunnen.

Als de late gelijkmaker zijn verblijf verlengt, moeten er serieuze vragen worden gesteld aan Sanllehi en de machthebbers in Noord-Londen. Wat zien ze precies waarom Emery de boel om kan draaien?

Arsenal is een zooitje en het is duidelijk te zien. Als Sanllehi - die een decennium als directeur voetbalzaken bij werkte - dat niet kan zien, dan is het net zo'n grote zorg als het voetbal dat Emery's ploeg wekelijks laat zien.