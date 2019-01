'James Rodríguez hakt knoop door en informeert Bayern over vertrekwens'

James Rodríguez mikt op een vertrek bij Bayern München. Naar verluidt wil hij de club komende zomer verlaten.

Bayern nam de Colombiaan in de zomer van 2017 over van Real Madrid. Hij kan voor 15 juni van dit jaar voor 42 miljoen euro definitief worden vastgelegd als der Rekordmeister besluit om de samenwerking te verlengen. James zelf lijkt echter te hopen dat het hier niet van gaat komen.



Marca weet te melden dat de spelmaker binnenskamers heeft laten weten er de voorkeur aan te geven om na dit seizoen uit München te vertrekken. De 66-voudig Colombiaans international is niet enthousiast over de samenwerking met trainer Niko Kovac, terwijl de Kroaat ook zijn twijfels lijkt te hebben over de manieren waarop hij James kan gebruiken. De middenvelder maakte dit seizoen in de Bundesliga pas één keer de negentig minuten vol en kwam na de winterstop tegen TSG 1899 Hoffenheim en VfB Stuttgart slechts kort als invaller in actie.



James zou nu zijn zinnen hebben gezet op een vertrek uit de Allianz Arena en als Bayern de optie niet licht keert hij normaal gesproken terug naar Madrid, waar hij nog een contract heeft tot medio 2021. Hij weet echter ook dat de Duitsers het laatste woord hebben en dat hij er weinig tegen kan doen als Bayern besluit om de transfer wel definitief te maken. Het gerucht dat de nummer twee van de Bundesliga James alleen voor 42 miljoen inlijft om hem vervolgens voor een hoger bedrag door te verkopen werd onlangs overigens ontkracht door technisch directeur Hasan Salihamidzic.



Als er inderdaad besloten wordt om niet verder te gaan met James, zou Christian Eriksen een van de kandidaten zijn om de plek van de Zuid-Amerikaan in te nemen. De Deense spelmaker beschikt over een nog tot 2020 doorlopend contract bij Tottenham Hotspur en werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met een vertrek naar Barcelona of Real Madrid.