James Milner onder de indruk: "We willen niet hij arrogant of verwaand wordt"

James Milner denkt dat Trent Alexander-Arnold op koers ligt om een van de beste backs in de voetbalgeschiedenis te worden.

De 21-jarige, door opgeleide, verdediger is een belangrijke basiskracht in de hoofdmacht van de Merseyside-club, die in 2019 de , de Europese Supercup en het WK voor clubteams veroverde. Alexander-Arnold speelde op Boxing Day mogelijk zijn beste wedstrijd voor the Reds.

Alexander-Arnold bereidde in de topper tegen de twee doelpunten van Roberto Firmino voor en nam daarna zelf de laatste treffer, de 0-4, in het King Power Stadium voor zijn rekening. "Hij zal alleen maar beter worden", denkt Milner.

"Als hij in de nabije toekomst blijft doen wat hij nu aan het doen is, gezien het feit dat hij nog jong is, zullen mensen het nog lange tijd over hem hebben. Zijn mentaliteit is één van de dingen die de meeste indruk op mij maken.

"Je kan bewondering hebben voor zijn technische kwaliteiten, maar zijn mentaliteit is geweldig. Zijn hele doen en laten is geweldig", benadrukt de veteraan van Liverpool. "Ik denk dat we nog veel meer van Trent zullen zien, hij beter en beter zal worden en dat hij nog vele jaren een geweldige voetballer voor Liverpool zal zijn. De weg is lang en we willen niet dat hij arrogant of verwaand wordt, maar dat zal niet gebeuren."

"In de kleedkamer van Liverpool zijn genoeg mensen die daar een einde aan maken zodra ze dat zien", vertelt Milner met een knipoog. "Het is voor hem een geweldige ervaring om samen met topspelers in een team te zitten en belangrijke wedstrijden zoals een Champions League-finale te spelen."

"Hij zal fouten maken en zal daarvan moeten herstellen. Of hij een van de beste rechtsbacks ooit kan worden? Honderd procent."

Alexander-Arnold, die pas twee maanden geleden zijn 21e verjaardag vierde, speelt reeds sinds zijn zesde voor Liverpool. Hij was voorheen een rechtsbuiten, maar hij zag zelf als rechtsachter meer kansen om de hoofdmacht te halen. Alexander-Arnold debuteerde eind oktober 2016 in het eerste van the Reds en staat inmiddels op 112 duels in alle competities.