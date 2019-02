James: "Dortmund staat ook onder druk"

James Rodríguez heeft er alle vertrouwen in dat Bayern München dit seizoen opnieuw landskampioen kan worden.

De Rekordmeister greep de laatste jaren vaak overtuigend de titel in de Bundesliga, maar dit seizoen moet Bayern tot het uiterste gaan om opnieuw de beste te zijn. Koploper Borussia Dortmund liet zaterdag echter twee dure punten liggen tegen Hoffenheim, dat na een 3-0 achterstand nog terugkwam tot 3-3.



Bayern profiteerde optimaal door zelf met 3-1 van Schalke 04 te winnen. Het gat tussen beide topclubs is nog maar vijf punten. "Dortmund weet dat wanneer ze punten verspelen, ze ook nog naar ons komen", benadrukt James Rodríguez op de officiële website van de Bundesliga. "Dus zij staan ook onder druk."



"Wij staan altijd onder druk, maar als wij een hoog niveau kunnen vasthouden, geldt dat ook voor Dortmund." BVB veroverde in 2011 en 2012 de titel onder leiding van Jürgen Klopp en vervolgens was Bayern zes keer op rij de sterkste. De huidige nummer twee kan voor de 28ste keer in de clubgeschiedenis kampioen worden.



Na 21 speelronden staat Borussia Dortmund precies op vijftig punten. In de historie van de competitie is het slechts één keer gebeurd dat een ploeg die in deze fase zo veel punten had uiteindelijk naast de titel greep. Dat overkwam Schalke 04 in 1971/72, toen Bayern München in de slotfase van het seizoen een achterstand van vijf punten wegwerkte.