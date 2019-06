James denkt nog niet aan toekomst: "Ik ben rustig"

James Rodríguez maakt zich momenteel niet druk om zijn toekomst, waar zijn focus op deelname aan de Copa América met Colombia ligt.

James speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor , dat hem huurde van , maar het is uitduidelijk waar de aanvallende middenvelder volgend seizoen zal spelen. Zijn toekomst in de Spaanse hoofdstad lijkt broos aangezien Zinédine Zidane dit seizoen terugkeerde als trainer.

"Ik zit nu in de selectiemodus", vertelde James in gesprek met Marco Claro na de met 3-0 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen Panama. "Ik ben rustig en ik wil alleen maar aan het Colombiaanse team denken en later zullen we het wel zien."

James kende gedurende het seizoen de nodige blessures, waaronder aan zijn kuit tegen het einde van de jaargang. Hij speelde dit seizoen in totaal 28 wedstrijden voor Bayern, waarin hij zeven keer scoorde in de . Met de Zuid-Duitsers won hij de binnenlandse dubbel.

De 27-jarige middenvelder speelde tegen Panama zijn eerste wedstrijd sinds april. Hij viel 25 minuten voor tijd in en toen was de 3-0 eindstand al bereikt. "Fysiek voel ik me heel goed. Ik geloof dat het nu heel goed met me gaat. Volgens mij ben ik op de goede weg."

Colombia neemt het komende zondag in een vriendschappelijke wedstrijd nog op tegen Peru voordat op 15 juni hun Copa América begint met een wedstrijd tegen Argentinië. De ploeg neemt het in Groep B ook op tegen Qatar en Paraguay.