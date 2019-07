James blijft bij Chelsea, Tomori & Clarke-Salter op huurbasis weg

De back herstelt van een enkelblessure, maar zal dit seizoen op Stamford Bridge blijven waar anderen elders ervaring op zullen doen.

's vleugelverdediger Reece James blijft dit seizoen actief op Stamford Bridge, terwijl een groot aantal andere spelers van the Blues op huurbasis of definitief zullen vertrekken.

James, die vorig seizoen op huurbasis indruk maakte in het shirt van Wigan Athletic, liep deze zomer een enkelblessure op. Dat gebeurde tijdens het Toulon Tournament, waar hij namens Engeland actief was. Zodra hij fit is, zal hij zich aansluiten bij een groep spelers die hebben getraind met het ontwikkelingsteam van de club in West Londen, terwijl de eerste selectie van Frank Lampard de voorbereiding afwerkt in Ierland en Japan. James lijkt bij de club te blijven, net als Mason Mount en Tammy Abraham die de jeugdopleiding bij de club doorliepen.

Matt Miazga verblijft momenteel ook nog in de Engelse hoofdstad en is op de weg terug naar Reading, nadat hij tijdens de tweede helft van het vorige seizoen daar al op huurbasis actief was. Aanvoerder van Engeland Onder-21 Jake Clarke-Salter is ondertussen in gesprek met Birmingham City, Swansea City en Leeds United over een komst op huurbasis.

Paris Saint-Germain heeft ondertussen geïnformeerd naar de mogelijkheid om Tiémoué Bakayoko op huurbasis vast te leggen, met een mogelijkheid tot koop. Maar na het eerste contact, zijn de gesprokken over de Franse middenvelder niet voorgezet.

en Leganés blijven ondertussen strijden om de handtekening van Kenneth Omeruo. Beide Spaanse clubs hikken echter tegen de vraagprijs van zeven miljoen euro aan voor de international van Nigeria.

Lees beneden verder

Baba Rahman, die in zijn laatste contractjaar bij Chelsea zit, zal waarschijnlijk ook definitief vertrekken. Hij heeft met clubs in Engeland en Frankrijk gesproken over een transfer. , genoemd als geïnteresseerde club, hoort niet bij de kandidaten om de international van Ghana over te nemen. Het is de verwachting dat Izzy Brown, Lucas Piazon, Dujon Sterling, Lewis Baker en Trevoh Chalobah ook, op huurbasis, gaan vertrekken.

Lampard is een voorstander van het gebruik van jonge spelers, waar hij te dealen heeft met een transferverbod opgelegd door de FIFA aan Chelsea vanwege het foutief vastleggen van buitenlandse minderjarige spelers. De 41-jarige Engelsman heeft al aangegeven dat hij Mount, Abraham en Kurt Zouma voor het komende seizoen wil behouden voor zijn ploeg. De toekomst van Fikayo Tomori, Michy Batshuayi en Kenedy is minder duidelijk.

Er werd gedacht dat Tomori een kans zou krijgen onder Lampard, nadat hij vorig seizoen onder de nieuwe Chelsea-manager uitgeroepen werd tot Speler van het Jaar bij Derby County. Hij is op zijn best echter de vijfde keus als centrale verdediger en het zou beter zijn om elders meer ervaring op te doen.