Jaïro Riedewald dringt aan op vertrek: "Ajax? Ik weet niet wat mijn status is"

Jaïro Riedewald behaalde zaterdag als basisspeler van Crystal Palace een knap punt bij Manchester City (2-2).

Het was de vijfde basisplek voor de 23-jarige linksback op rij, nadat hij het hele seizoen nauwelijks in de plannen van manager Roy Hodgson voorkwam. Ondanks zijn opmerkelijke comeback in Londen wil Riedewald nog altijd vertrekken, zo zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

leek tegen City in de slotfase een resultaat weg te geven, maar een eigen treffer van Fernandinho bezorgde the Eagles alsnog een punt. "Iedereen was blij", aldus Riedewald na afloop.

"We probeerden de voorsprong vast te houden, maar City is zo gevaarlijk met al die voorzetten, aanvallen en tactieken die ze hebben. Ik stond afwisselend tegenover Raheem Sterling, Bernardo Silva en Kevin De Bruyne."

"Al die diepgaande mensen, al die loopacties. Ze zijn aanvallend zo sterk. Je probeert je erop voor te bereiden, maar het gaat altijd anders dan je denkt."

Riedewald werd tijdens de wedstrijd bestraft met een penalty vanwege hands, maar de VAR draaide die beslissing terug. "Ik blokkeer een voorzet en voel de bal tegen mijn hand aangaan. Toen ik de scheidsrechter een penalty zag geven, dacht ik: 'oh nee.'"

"Gelukkig stond de VAR een keer aan onze kant. De scheids zei wel meteen dat als de bal via je voet tegen je hand komt, dat het dan geen strafschop kan zijn. Ik wist dat het zo was gegaan. Het voelde als een opluchting. Vervolgens stond er op het scorebord 'no penalty'."

Het avontuur van Riedewald in Engeland leek op een deceptie uit te lopen, nadat manager Frank de Boer in 2017 al snel na zijn komst ontslagen werd en de verdediger vervolgens totaal niet in de plannen van Hogdson voorkwam.

Dit seizoen zat Riedewald meestal niet eens in de wedstrijdselectie van Crystal Palace, maar sinds eind december staat de drievoudig Oranje-international in de basis.

"Drie weken geleden had ik ook niet verwacht dat ik opeens vijf wedstrijden op een rij zou spelen. Als voetballer weet je dat je altijd kan gaan spelen. Ik hoop dat elke week. Nu gebeurt dat. Hopelijk duurt dit nog even voort."

Het contract van Riedewald loopt tot medio 2021, maar dat wil hij niet uitdienen. Elke transferperiode heb ik bij de manager aangeklopt. Ik weet niet hoe het komt, maar op die momenten is er altijd een blessuregolf."

"Toen ik de laatste keer naar de kamer van Hodgson ging, zag ik hem al lachen. Ik wist genoeg. Ik ga niet lastig doen of uit protest een week niet trainen. Ik heb mijn contract getekend. Hodgson heeft me blijkbaar nodig. Of zegt dat, maar gebruikt me niet."

Riedewald, die tussen 2013 en 2017 voor uitkwam, sluit een terugkeer naar de niet uit. "Weet je, ik kom uit Nederland, schaam me helemaal niet om terug te komen. Als de juiste aanbieding komt, alles goed voelt en ik er zin in heb dan valt er te praten."

"De Eredivisie is een mooie competitie. Ajax? Ik weet niet in welk rijtje ik me moet inschalen. Kan ik terug naar de topclubs, moet ik me richten op de middenmoot of het rechterrijtje? Ik weet niet wat mijn status is."