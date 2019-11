'Jadon Sancho mag in januari al vertrekken na 'oorlog aan alle kanten''

Jadon Sancho was vorig seizoen nog de grote smaakmaker bij Borussia Dortmund.

In de huidige voetbaljaargang komt de jonge Engelsman echter vaker in het nieuws vanwege zijn strapatsen buiten de lijnen dan vanwege zijn prestaties op het veld. Nadat hij in oktober nog een recordboete van honderdduizend euro kreeg nadat hij te laat terug was gekeerd na zijn interlandverplichtingen met the Three Lions , is de negentienjarige aanvaller nu opnieuw onderwerp van gesprek.

Sancho was woensdag te laat voor een teambriefing en een trainingssessie in de aanloop naar de -wedstrijd tegen en werd daarom door trainer Lucien Favre uit de basis gehouden in het Camp Nou. De situatie lijkt inmiddels dusdanig geëscaleerd te zijn dat The Independent vrijdag weet te melden dat het in januari weleens van een transfer voor de jongeling zou kunnen komen.

De Engelse kwaliteitskrant spreekt op basis van bronnen binnen de club van 'oorlog aan alle kanten', waarbij de speler zelf wil vertrekken en de club hem eveneens wil verkopen. Die Borussen zouden bovendien nadenken over opnieuw een forse boeten voor Sancho als straf voor zijn afwezigheid eerder deze week.

Dit nieuws zal koren op de molen zijn voor een aantal Europese grootmachten. , en zijn oude club worden al langer in verband gebracht met zijn komst en ook en Barcelona zouden geïnteresseerd zijn. Een eerdere poging van Manchester United werd afgelopen zomer nog afgeschoten door BVB , terwijl Sancho destijds ook niet zat te springen om een verhuizing naar Old Trafford.

Vanwege zijn huidige situatie is de dribbelaar nu echter mogelijk van gedachten veranderd, al heeft Real Madrid ook een troefkaart in handen. De Koninklijke verhuurt Achraf Hakimi momenteel aan Dortmund en zou de verdediger in een eventuele deal voor Sancho kunnen betrekken.

Hoewel de Duitsers zich met hun houding dat Sancho mag vertrekken mogelijk wel in de voet schieten wat betreft zijn transferwaarde, wil men wel minstens 110 miljoen euro incasseren voor de aanvaller, zo besluit The Independent .