Jadon Sancho klopt Vinícius Júnior en pakt NxGn-award voor beste talent ter wereld

De 18-jarige speler van Borussia Dortmund is bovenaan geëindigd in Goal's lijst van beste spelers die op of na 1 januari 2000 zijn geboren.

Jadon Sancho heeft Goal's verkiezing gewonnen voor de NxGn-award van 2019, waarmee hij zich het beste tienertalent van de wereld mag noemen.



De aanvaller van heeft twaalf opmerkelijke maanden achter de rug. Zijn goede prestaties in de leverden hem op 18-jarige leeftijd al een debuut in de Engelse nationale ploeg op.



Vinícius Júnior had deze week zijn debuut moeten maken in de A-selectie van Brazilië, dat tegen Panama en Tsjechië oefent, maar de jongeling van moest vanwege een blessure een stapje terug doen.



NxGn 2019: De volledige lijst



Toch lijkt het erop dat de 18-jarige aanvaller een vaste waarde wordt voor de Seleção , aangezien hij uitstekend van start is gegaan in Madrid. Met zijn sprankelende spel laat Vinícius duidelijk zien waarom Real bereid was om liefst 45 miljoen euro te betalen toen hij nog maar zestien jaar was.



Desondanks eindigde Sancho net boven Vinícius in onze lijst van de vijftig grootste talenten ter wereld, geboren op of na 1 januari 2000. Pas twee maanden geleden werd Sancho nog de jongste speler ooit die in de Bundesliga al acht keer trefzeker was.



De NxGn-lijst is samengesteld door redacteuren en journalisten van alle 42 edities van Goal. Sancho is de opvolger van Justin Kluivert ( ) en Gianluigi Donnarumma ( ), die de prijs in 2018 en 2017 in ontvangst mochten nemen.



-ster Callum Hudson-Odoi is dit jaar op de derde plaats geëindigd. Het talent valt dit seizoen vooral op in de en deed in januari al een poging om hem voor vele miljoenen naar Beieren te halen.



De vierde plaats is voor Phil Foden, wat betekent dat drie spelers uit de top vier van de lijst in 2017 het WK Onder-17 wonnen met Engeland.



In totaal staan er zeven spelers van die Engelse selectie in de volledige lijst, aangezien Morgan Gibbs-White (10e), Ryan Sessegnon (11e), Rhian Brewster (31e) en Emile Smith Rowe (32e) ook een plek hebben gekregen. Zij onderstrepen waarom velen geloven dat The Three Lions over een 'gouden generatie' beschikken.

Voor Brazilië ziet de toekomst er ook goed uit, want -speler Rodrygo, die komende zomer verhuist naar Real Madrid, is de nummer in de lijst. Hij eindigt dus drie plekken achter landgenoot Vinícius.



De zesde plaats is voor Alphonse Davies, de 'ruwe diamant' waarvan Niko Kovac zo blij was dat Bayern München hem in januari overnam van Vancouver Whitecaps.



Sandro Tonali heeft nog geen grote transfer gemaakt, maar de topclubs in Italië staan wel voor de spelmaker van Brescia in de rij. Tonalo wordt al 'de nieuwe Andrea Pirlo' genoemd, aangezien die ook zijn profloopbaan bi Brescia begon.



Ondertussen is de 'Mexicaanse Messi' in dezelfde competitie terechtgekomen als de echte Messi. Diego Lainez (achtste op de lijst) leek in de winter naar te gaan, maar het was uiteindelijk dat de speler voor veertien miljoen euro wist te halen.

Moise Kean, de nummer negen, speelt nog steeds bij en daarom wordt er veel verwacht van de jongeling die in november debuteerde in de Italiaanse nationale ploeg.



De hoogst genoteerde verdediger is Ethan Ampadu, de veelzijdige speler van Chelsea, die ook net voor de achterste linie uit de voeten kan.



Gabriel Brazao mag zich de beste keeper van deze NxGn-lijst noemen. Hij is net overgestapt van naar en komende zomer ligt een toptransfer naar voor hem in het vooruitzicht.



Maar de grote winnaar is dus Jadon Sancho. Op zijn achttiende is de Engelsman al goed op weg om een internationale superster te worden.