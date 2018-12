Jadon Sancho, de voorbeeldige NxGn-superster van Borussia Dortmund moedigt anderen aan zijn voorbeeld te volgen

Sancho nam de sprong naar de Bundesliga in 2017 en is rijkelijk beloond voor zijn moed. Gaat van hoogtepunt naar hoogtepunt met Borussia Dortmund.

Er zijn maar weinig spelers in de voetbalwereld die de kans om te spelen onder Josep Guardiola bij Manchester City zouden laten schieten, maar Jadon Sancho is niet de allerdaagse voetballer.

Nadat hij gefrustreerd raakte door het gebrek aan kansen die hem geboden werden in het Etihad Stadium, nam Sancho de moedige stap om naar Borussia Dortmund te verhuizen en nadat hij zijn tijd had moeten afwachten onder Peter Bosz en Peter Stöger, heeft de achttienjarige de Bundesliga opgeschut, door BVB naar de bovenste plek in de Bundesliga te helpen en Gareth Soutgate geen andere keus te laten dan hem naar de Engelse nationale ploeg te halen.

Zijn beslissing om naar Dortmund te verhuizen bleek een bewijs te zijn van de sterkte van zijn karakter, dat onlangs nog werd benadrukt door zijn winnende treffer in de Kohlenpott-derby, slechts een paar dagen na het overlijden van zijn grootmoeder.

Zijn beslissende schot tegen Schalke 04 bracht zijn directe betrokkenheid bij een doelpunt voor het seizoen op dertien - hij heeft nu net zoveel assists gegeven in competitieverband als Cristiano Ronaldo en Mesut Özil gecombineerd.

Zijn succes in het Westfalenstadion heeft ertoe gelied dat andere jonge Engelse sterren hun horizon in Duitsland hebben verbreed - Ademola Lookman en Reiss Nelson zijn beiden bij respectievelijk RB Leipzig en TSG 1899 Hoffenheim tot bloei gekomen - en Sancho hoopt dat meer van zijn aanstormende landgenoten binnenkort zijn weg zullen volgen.

"Ik denk dat ik een rolmodel kan zijn voor mensen die opgroeien", zei Sancho. "Oké, ik ben pas achttien, maar leeftijd is maar een getal. Als je goed genoeg bent, waarom niet? Vooral in Engeland verlaten voetballers het land niet voordat ze minstens 22 zijn."

"Ik zou tegen iedereen willen zeggen: 'Wees niet bang om mij te volgen en een stap als deze te maken.' Je bent hier om één reden en dat is om het als voetballer te maken."

"Dus als ze komen, moet je je kansen pakken, anders kan je niet slagen. Je kunt niet je beste ik zijn als je geen risico neemt."

Een risiconemer buiten het veld, Sancho heeft gemiddeld twee voltooide dribbels en 1,7 sleutelpasses per wedstrijd dit seizoen, samen met een passnauwkeurigheid van 85 procent. Zijn impactvolle karakter op het veld heeft zijn waarde in de laatste drie maanden zien stijgen met een astronomische 806 procent, gaande van 9,75 miljoen euro naar 88,39 miljoen euro, volgens het CIES Football Observatory.

Sancho heeft grote vooruitgang geboekt in 2018 en er lijken geen beperkingen te zijn aan zijn grenzenloze potentieel; Dortmund-trainer Lucien Favre verwacht volledig dat de felbegeerde aanvaller op een hoger niveau zal komen naarmate zijn carrière vordert.

"Natuurlijk heeft hij veel potentieel. Hij is pas achttien en hij speelt al met het nationale team van Engeland", zei Favre. "Op achttienjarige leeftijd is dat iets speciaals, je ziet het niet vaak."

"Natuurlijk kan hij nog steeds veel verbeteren, dat is heel normaal en hij weet dat. Maar hij is al heel goed. Hij weet dat hij nog moet verbeteren. Hij moet gewoon hard blijven werken, rustig blijven werken en moet veel plezier hebben."

Als Sancho half zo veel plezier heeft op het veld als Dortmund-fans naar hem hebben gekeken, zou 2019 het jaar kunnen zijn waarin de in Southwark geboren entertainer zich vestigt in de elite-kring van voetballende supersterren.