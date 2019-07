Jaap Stam ziet beoogde basisspelers wegvallen: "Dat is een horrorscenario"

Trainer Jaap Stam van Feyenoord is niet te benijden nu de ziekenboeg steeds verder volstroomt in Rotterdam.

De oefenmeester is met de Rotterdammers bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar ziet telkens belangrijke spelers wegvallen met blessures. Zo vielen zondag tegen (1-3 verlies) Sam Larsson en Sven van Beek uit.

"Met Sam gaat het vandaag al een stuk beter", zegt Stam voor de camera van TV. "Hij kreeg een knie in zijn onderrug, waar hij enorm veel last van had. Het is nog wel gevoelig, maar het gaat al beter dan gisteren. Sven gaat in het ziekenhuis bekeken worden door de dokter", meldt Stam.

Lees beneden verder

"Hij ging volgens mij door zijn enkel, of hij verdraaide iets. We hopen natuurlijk dat het meevalt, maar we moeten kijken hoe dat gaat. Soms kun je dingen willen, maar blessures hebben hun tijd ook wel nodig."



Jens Toornstra en Nicolai Jörgensen zijn al langer uitgeschakeld. "Jens heeft last van zijn enkel. We gaan kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. We hopen dat het niet te lang gaat duren, maar op dit moment is hij nog niet klaar om te trainen", vervolgt Stam.

"Verder is het moeilijk in tijd aan te geven wanneer Nicolai terug is. We bekijken het van dag tot dag. Hij is begonnen met zijn revalidatie. Zover ik weet voelt dat goed aan. Hopelijk kan hij snel stappen maken. Een tijdsindicatie kan ik daar niet aan binden."



De interviewer van Feyenoord TV spreekt van een 'horrorscenario'. "Dat is het ook", reageert Stam. "Aan het einde van zo'n voorbereiding ga je naar je basis toe. Dan hoop je dat je automatismen gaat krijgen in je elftal, dat dingen makkelijker gaan en iedereen precies weet wat hij moet doen."

"En bij ons vallen er jongens uit. Het is niet gezegd dat we dat niet kunnen opvangen, maar zoals ik al aangaf, je wil naar je vaste elf gaan werken."