Jaap Stam volgt Van Bronckhorst op als trainer van Feyenoord

Jaap Stam wordt de nieuwe trainer van Feyenoord, zo maakt de club woensdagmiddag bekend.

De huidige coach van PEC Zwolle volgt na dit seizoen Giovanni van Bronckhorst op in De Kuip. Laatsgenoemde maakte eind januari bekend dat hij na deze voetbaljaargang zou vertrekken. Stam zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2021 in Rotterdam. De ex-trainer van onder meer Reading was niet de eerste keus van technisch directeur Martin van Geel, want eerder gooide hij een lijntje uit bij Dick Advocaat.



Stam begon zijn trainersloopbaan bij PEC Zwolle, waar hij in 2009 na het ontslag van Jan Everse werd aangesteld als interim-trainer. Later in dat seizoen werd hij assistent-trainer van Art Langeler, die definitief werd aangesteld als hoofdtrainer van de Zwollenaren. Later vertrok Stam naar Ajax, waar hij werkte als individueel trainer, assistent-trainer en trainer van Jong Ajax. In de zomer van 2016 vertrok hij naar Reading, waar hij vorig jaar werd ontslagen. Dit seizoen keerde de oud-verdediger terug bij PEC Zwolle om de ontslagen John van 't Schip op te volgen.



Jaap Stam is per 1 juni 2019 de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 6 maart 2019

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord is zeer tevreden dat Stam komende zomer naar Feyenoord komt. "Jaap is een indrukwekkende verschijning. Met hem komt er straks letterlijk en figuurlijk echt iemand binnen”, zegt hij op de website van de Rotterdammers. "Jaap is een realist met een duidelijke visie en met een zeer indrukwekkende staat van dienst als speler en de nodige ervaring als trainer. Logisch dus dat ik zeer blij ben dat we met de medewerking van PEC Zwolle hem nu al hebben kunnen vastleggen voor de komende seizoenen."Bij Feyenoord wordt Stam de opvolger van Van Bronckhorst, die de boeken ingaat als een van de meest succesvolle trainers uit de clubgeschiedenis. De oud-international bezorgde Feyenoord in 2017 voor het eerst in achttien jaar weer een landstitel. Daarnaast won Feyenoord onder zijn leiding twee keer de KNVB Beker (2016 en 2018) en tweemaal de Johan Cruijff Schaal (2017 en 2018). Van Bronckhorst gaf eerder dit kalenderjaar aan dat hij het tijd vindt voor een nieuwe uitdaging. Een nieuwe club heeft de trainer vooralsnog niet gevonden.Nadat bekend werd dat Van Bronckhorst na dit seizoen zou vertrekken, klopte Van Geel aan bij Advocaat. De huidige trainer van FC Utrecht stond open voor een dienstverband in Rotterdam, maar bedankte voor de eer na negatieve reacties vanuit de media. "Feyenoord is een heel grote club", zei Advocaat in. "En voor mij was het echt een grote eer om daar te mogen werken. Maar er is zo'n negatieve sfeer rond mijn eventuele benoeming ontstaan, dat ik tot dit besluit ben gekomen. Want die negatieve sfeer, daar zit Feyenoord niet op te wachten en ik ook niet."