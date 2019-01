Jaap Stam versterkt defensie van PEC Zwolle met Japanner

Yuta Nakayama gaat aan de slag bij PEC Zwolle.

Kashiwa Reysol bevestigt dat de 21-jarige centrale verdediger de overstap maakt naar de club uit de Eredivisie en enkel nog medisch gekeurd hoeft te worden. PEC heeft nog niets gecommuniceerd over de aanwinst.

Nakayama maakte in mei 2015 in de Champions League-wedstrijd tegen Binh Duong zijn debuut in het eerste van Kashiwa. Hij werd in 2017 verkozen tot Talent van het Jaar in de J-League en heeft inmiddels 99 wedstrijden voor de uit de J1-League gedegradeerde club gespeeld. Daarin was de linkspoot goed voor zes doelpunten en twee assists.



Voor het PEC van trainer Jaap Stam is Nakayama de tweede aanwinst van de winterstop, want eerder versterkte men zich met middenvelder Pelle Clement. De voormalig Ajacied kwam over van Reading en tekende een contract tot de zomer van 2021 in het MAC³PARK Stadion.



PEC staat na zeventien speelronden met vijftien punten op de zestiende plaats in de Eredivisie en bevindt zich dan ook in een netelige positie. Stam nam het stokje over van de ontslagen John van 't Schip en moet De Blauwvingers voor de Eredivisie zien te behouden. Komende zaterdag komt Feyenoord op bezoek in de hoofdstad van Overijssel.