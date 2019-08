Jaap Stam verrast: "Moest het zo snel? Die vraag stel ik mezelf ook"

Feyenoord bereidt zich momenteel voor op het belangrijke Europa League-voorrondeduel met Dinamo Tbilisi.

Toch is het voor trainer Jaap Stam moeilijk om zich volledig op deze uitdaging te volgen. Zijn club maakte woensdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat Jeremiah St. Juste onderweg is naar , terwijl Rick Karsdorp en -verdediger George Johnston juist naar Rotterdam lijken te komen.

Stam kan vanwege de transferperikelen in de heenwedstrijd van het tweeluik met Tbilisi geen beroep doen op de normaal zo belangrijke St. Juste: "Moest het zo snel? Die vraag stel ik mezelf ook. Ik ben sowieso verrast door wat er nu allemaal gebeurt. Maar tegelijk: het is zoals het is", tekent Voetbal International tijdens een perspraatje op uit de mond van de oefenmeester.

Karsdorp en Johnston zijn donderdag nog niet van de partij in De Kuip, waardoor Stam moet puzzelen. De twee kunnen aankomend weekend tegen sc mogelijk wel hun debuut maken: "Als je kijkt naar selectie en aantal verdedigers, dan is er niet veel smaak."

"De vier die gaan spelen moeten het laten zien. We leggen de focus op wat belangrijk is. En dat doen we met de mensen die we voor handen hebben. Er speelt veel, dat heeft zijn weerslag. In voetbal valt niet alles te plannen, zeker niet in de window . Dus moet je ervoor zorgen dat je er klaar voor bent met de spelers die het moeten doen", gaat hij verder.

Lees beneden verder

Ook voorin zijn de opties beperkt, daar Dylan Vente niet fit genoeg is om mee te spelen. is wel in gesprek met FC Basel over de komst van Ricky van Wolfswinkel, maar het is nog niet zeker dat de spits aangetrokken kan worden.

"Voor Dylan geldt dat hij de laatste maanden keihard gewerkt heeft. Die jongen heeft een ongelooflijke drive om te slagen bij Feyenoord. Daardoor heeft hij nu alleen wel wat lichamelijke klachten. Hij is er helaas niet bij", voegt Stam toe tegenover het Algemeen Dagblad.

Feyenoord en Dinamo Tbilisi treffen elkaar donderdagavond om 19.30 uur in De Kuip.