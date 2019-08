Jaap Stam steunt bekritiseerde Feyenoorder: "Ik heb veel vertrouwen in hem"

Feyenoord staat in de play-offs van de Europa League tegenover Hapoel Beer Sheva.

Leroy Fer is er blij mee dat de KNVB rekening heeft gehouden met de Europese verplichtingen van zijn club. Het duel met , dat eveneens om een toegangsbewijs voor het hoofdtoernooi strijdt, stond gepland voor zondag 25 augustus, maar beide clubs ontmoeten elkaar door de wijziging pas op 26 september.

"Persoonlijk vind ik het fijn dat we ons volledig kunnen focussen op de Europese wedstrijden, zonder de competitie tussendoor", wordt Fer woensdagmiddag op de persconferentie geciteerd door Voetbal International .

De middenvelder kijkt met een goed gevoel terug op het tweeluik met Dinamo Tblisi (4-0 winst en 1-1 gelijkspel) in de voorgaande kwalificatieronde. "Twee weken geleden hebben we thuis iets heel goeds neergezet. We spelen nu tegen een ander soort tegenstander, maar die lijn willen we doortrekken."

Trainer Jaap Stam denkt te weten wat hij van Hapoel kan verwachten. "Ze hebben technisch vaardige spelers en wachten op omschakelmomenten. Daar moeten we heel scherp op zijn. We bereiden ons goed voor en geloven in eigen kunnen." Stam, die geen beroep kan doen op de geblesseerde Nicolai Jørgensen en Jens Toornstra, hoopt dat nog wat kan doen op de transfermarkt. "We hebben nog twee weken, dus ik hoop wel dat er nog iets gaat gebeuren."

Sam Larsson kreeg nogal wat kritiek op zijn optreden van zondag tegen , een duel waarin hij in de rust werd gewisseld. Stam lijkt donderdag tegen Hapoel echter gewoon weer gebruik te maken van de Zweedse vleugelaanvaller. "Ik heb veel vertrouwen in Sam. Hij is niet snel tevreden over zichzelf. Dan kan je jezelf ook naar beneden gaan praten. Dat moet niet, want dat doen anderen wel."