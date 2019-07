'Jaap Stam spreekt veto uit tegen komst van ervaren krachten'

Feyenoord versterkte zich voor aankomend seizoen alleen nog maar met de transfervrije Nick Marsman, maar mogelijk zijn er meer versterkingen onderweg.

De Rotterdammers worden namelijk in verband gebracht met de komst van een aantal spelers. Leroy Fer en Bram Nuytinck lijken echter geen opties te zijn voor trainer Jaap Stam.



Voetbal International meldt woensdag dat de opvolger van Giovanni van Bronckhorst heeft bedankt voor de komst van de 29-jarige middenvelder, die voor het laatst bij Swansea City speelde, en de eveneens 29-jarige verdediger van . De oefenmeester zou zijn ‘vetorecht’ hebben gebruikt, al is het wel mogelijk dat er voor Fer nog een kleine opening is. De jeugdexponent van de club is transfervrij nadat zijn contract bij Swansea afliep.



In tegenstelling tot Fer is de kans dat Luciano Narsingh, zijn ploeggenoot in Wales, volgend seizoen in De Kuip speelt wel degelijk aanwezig. De 28-jarige aanvaller is eveneens transfervrij en hoewel hij niet meteen inging op een aanbieding van , houden beide partijen de deur nadrukkelijk open voor een samenwerking. De verwachting is echter wel dat Narsingh ‘de markt nog even zijn werk laat doen’ om te kijken of er nog betere aanbiedingen voorbijkomen.



Narsingh zou bij Feyenoord de vervanger kunnen worden van Steven Berghuis, die nadrukkelijk in beeld is bij competitiegenoot . De Rotterdammers zijn echter niet van plan om zo maar mee te werken aan het vertrek van een van hun beste spelers naar een binnenlandse concurrent: zaakwaarnemer Mino Raiola heeft al naar de vraagprijs voor de veertienvoudig Oranje-international geïnformeerd en kreeg toen te horen dat Berghuis twintig miljoen euro moet kosten.